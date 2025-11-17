La directora de Obras por Administración y Sustentabilidad de la alcaldía Azcapotzalco, Margarita Martínez, aseguró que, debido a la fuga de agua que se registró durante más de dos horas en la calle Antonio Valeriano, colonia Patrimonio Familiar, se cortó el suministro de agua en cinco colonias para proceder con los trabajos de reparación.

Detalló que las colonias que permanecerán sin agua hasta hoy en la noche serán El Arenal, La Raza, Ángel Zimbrón, Liberación, Del Gas y Patrimonio Familiar, donde se originó la fuga.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria explicó que, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México, se cambiará el tramo del tubo de 12 pulgadas que se rompió.

Elementos de seguridad resguardan a un perro tras la inundación en Azcapotzalco (17/11/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Lee también Marcha de la Generación Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio: Fiscalía CDMX

Para ello, indicó, se procedió con el cierre de tres válvulas en la zona, lo que afectó a las colonias que permanecerán este lunes sin agua.

Explicó que, aún con este cierre, al corte de las 14:00 horas continuaba saliendo el remanente de agua que quedó pese al corte de las válvulas, "porque es toda la que queda ahí".

Lee también ¿Se podría usar la Inteligencia Artificial en el trabajo legislativo de la CDMX?

Pobladores de la colonia afectada retiran con cubetas agua estancada (17/11/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Destacó que esta fuga causó afectaciones en cinco viviendas de la colonia Patrimonio Familiar, pues en una de ellas el agua alcanzó el metro de altura. Manifestó que, inmediatamente, se desplegó la Dirección de Participación Ciudadana, de Gobierno y de Siniestros para atender la emergencia.

"Ellos fueron los que estuvieron haciendo la atención con los vecinos, haciendo limpieza, ayudando con con el tema de doméstico dentro de las casas, que también para nosotros es una parte muy importante, no perder de vista esa visión social, donde poder ayudar a las personas de manera directa también", aseguró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov