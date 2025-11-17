Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que se registró una fuga de agua entre las calles Antonio Valeriano y Geriano, colonia Patrimonio Familiar, alcaldía Azcapotzalco, lo que provocó afectaciones en siete inmuebles de la zona.
Detalló que de las viviendas afectadas por la fuga, cinco resultaron con tirantes de 5 centímetros en patios y dos con tirantes de 30 y 60 centímetros.
En X explicó que se trata de una fuga detectada en un tubo de 12 pulgadas de diámetro de la red de agua potable, lo que causó un encharcamiento con espejo de 200 metros lineales.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) indicó que, para su reparación, se procedió con el cierre de válvulas para evitar mayor desperdicio del líquido y proceder a su reparación, además de trabajar con hidroneumático en la zona.
Luego, aseguró, inició la excavación para su reparación en conjunto con personal de la demarcación; adicional a ello, con el hidroneumático se realiza el sondeo en la red municipal de drenaje, así como en coladeras pluviales
