[Publicidad]
Los alacranes suelen aparecer en patios, jardines, rincones oscuros e incluso dentro de las viviendas, convirtiéndose en una preocupación constante para muchas familias, especialmente durante las temporadas de calor.
Aunque existen diversos productos para combatirlos, hay un método que destaca por su sencillez, bajo costo y efectividad.
Si buscas mantener tu hogar libre de estos peligrosos visitantes, esta trampa puede ayudarte a reducir su presencia y prevenir una posible plaga.
La trampa simple y eficaz para atrapar alacranes
Catchmaster Bandejas adhesivas para atrapar escorpiones
Las bandejas adhesivas para atrapar escorpiones de Catchmaster son una solución práctica y libre de químicos para controlar la presencia de alacranes y otros insectos rastreros dentro del hogar. Su diseño consiste en una superficie con pegamento de alta resistencia que captura a las plagas cuando intentan cruzarla, permitiendo monitorear y reducir su actividad en zonas estratégicas.
Uno de sus principales atractivos es que pueden colocarse fácilmente en rincones, detrás de muebles, dentro de armarios, garajes, bodegas o cerca de puertas y ventanas, lugares donde suelen esconderse los alacranes. Al no contener venenos ni pesticidas, representan una alternativa más segura para quienes buscan métodos de control sin aplicar sustancias químicas en interiores.
Además de alacranes, estas bandejas también pueden atrapar arañas, cucarachas, grillos y otros insectos que frecuentan los hogares.
Su uso es sencillo: basta con colocarlas en áreas de tránsito de plagas y revisarlas periódicamente para reemplazarlas cuando sea necesario.
Gracias a su facilidad de instalación, mantenimiento mínimo y capacidad para detectar actividad de insectos, las bandejas adhesivas Catchmaster se han convertido en una opción popular para complementar las medidas de prevención y control de plagas en casa.
Consigue este producto a tan solo $600.04
[Publicidad]
Más información
Nación
"Vamos por el milagro mexicano", dice Alito Moreno a un año de las elecciones del 2027; apuesta por "devolver el poder" a México
Descubre y Compra
Temporada de lluvias en México; evita mojarte con este paraguas plegable automático; consíguelo en menos de 300 pesos
Espectáculos
El hijo de Roberto Palazuelos en "Acá no pasó nada" promete sacar carcajadas por su contraste con el actor
Metrópoli
Mundial 2026: CDMX rompe Récord Guinness con la Ola Más Grande del Mundo; recorre Reforma del Ángel al Caballito