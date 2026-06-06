Los alacranes suelen aparecer en patios, jardines, rincones oscuros e incluso dentro de las viviendas, convirtiéndose en una preocupación constante para muchas familias, especialmente durante las temporadas de calor.

Aunque existen diversos productos para combatirlos, hay un método que destaca por su sencillez, bajo costo y efectividad.

Si buscas mantener tu hogar libre de estos peligrosos visitantes, esta trampa puede ayudarte a reducir su presencia y prevenir una posible plaga.

La trampa simple y eficaz para atrapar alacranes

Catchmaster Bandejas adhesivas para atrapar escorpiones

Las bandejas adhesivas para atrapar escorpiones de Catchmaster son una solución práctica y libre de químicos para controlar la presencia de alacranes y otros insectos rastreros dentro del hogar. Su diseño consiste en una superficie con pegamento de alta resistencia que captura a las plagas cuando intentan cruzarla, permitiendo monitorear y reducir su actividad en zonas estratégicas.

Uno de sus principales atractivos es que pueden colocarse fácilmente en rincones, detrás de muebles, dentro de armarios, garajes, bodegas o cerca de puertas y ventanas, lugares donde suelen esconderse los alacranes. Al no contener venenos ni pesticidas, representan una alternativa más segura para quienes buscan métodos de control sin aplicar sustancias químicas en interiores.

Además de alacranes, estas bandejas también pueden atrapar arañas, cucarachas, grillos y otros insectos que frecuentan los hogares.

Su uso es sencillo: basta con colocarlas en áreas de tránsito de plagas y revisarlas periódicamente para reemplazarlas cuando sea necesario.

Gracias a su facilidad de instalación, mantenimiento mínimo y capacidad para detectar actividad de insectos, las bandejas adhesivas Catchmaster se han convertido en una opción popular para complementar las medidas de prevención y control de plagas en casa.

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