La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevó a cabo un amplio operativo preventivo en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, con el objetivo de alertar a residentes y personal doméstico sobre dos modalidades de fraude que se han detectado en la zona: “La Patrona” y “El Falso Repartidor”.

El recorrido fue encabezado por el Inspector General Gustavo León Rojas, Director General Regional de la alcaldía, quien explicó que el fraude conocido como “La Patrona” consiste en llamadas telefónicas dirigidas principalmente a trabajadoras y trabajadores del hogar. En estas, un delincuente se hace pasar por la persona empleadora y, mediante presión psicológica, convence a la víctima de entregar dinero, joyas u objetos de valor a supuestos mensajeros que esperan afuera del domicilio, generalmente en taxis o vehículos de aplicaciones.

Policías capitalinos realizan operativo preventivo en la alcaldía Miguel Hidalgo; alertan sobre dos modalidades de fraude. Foto: Especial.

Las autoridades precisaron que los agresores mantienen a la posible víctima al teléfono para impedir que verifique la información con otras personas. Tras obtener los objetos solicitados, huyen del lugar y repiten el mismo modus operandi en otros domicilios de la zona.

Durante el operativo también se informó sobre el fraude denominado “El Falso Repartidor”, en el que sujetos se presentan como mensajeros y tocan reiteradamente en los domicilios para comprobar si estos se encuentran deshabitados. Cuando detectan ausencia de habitantes, intentan ingresar para cometer robos sin violencia.

Como parte de la estrategia de prevención, la SSC desplegó a 500 policías que realizan recorridos casa por casa, entregan trípticos informativos y orientan tanto a residentes como a personal doméstico sobre las medidas de seguridad y las acciones a seguir frente a cualquier intento de fraude.

La dependencia emitió algunas recomendaciones clave:

Evitar responder llamadas de números desconocidos o seguir instrucciones para entregar objetos de valor.

Verificar la identidad de quien realiza una solicitud mediante un segundo medio de contacto.

Reportar de inmediato a personas sospechosas o repartidores no identificados al policía de cuadrante o a los números de emergencia.

Para reportes o información adicional, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al 089 para denuncia anónima, o consultar las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

