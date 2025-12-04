Para cerrar el año, la Autoridad del Centro Histórico (ACH) prepara el TlacuACH Fest, un concierto masivo de rock and roll que se llevará a cabo en la Plaza Tolsá.

Esta fiesta musical se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre a las 16:00 horas. Adelantó que será un Live Performance.

Para ello, convocó a jóvenes, adultos y personas de todas las edades que sepan tocar algún instrumento a sumarse al ensamble masivo del TlacuACH Fest.

Autoridad del Centro Histórico prepara TlacuACH Fest. Foto: Especial.

¿Cómo participar?

"¿Tocas algún instrumento? Súmate al ensamble masivo", invita la Autoridad del Centro Histórico a aquellas y aquellos que quieran formar parte de este espectáculo.

Las y los interesados tendrán que enviar un video tocando alguna canción de rock a achrockfest@gmail.com.

dmrr/cr