Más Información
Ley de Aguas avanza con cambios tras maratónica discusión en Diputados; pasa al Senado y prevén aprobación en fast track
Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney
Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos
Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada
Para cerrar el año, la Autoridad del Centro Histórico (ACH) prepara el TlacuACH Fest, un concierto masivo de rock and roll que se llevará a cabo en la Plaza Tolsá.
Esta fiesta musical se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre a las 16:00 horas. Adelantó que será un Live Performance.
Para ello, convocó a jóvenes, adultos y personas de todas las edades que sepan tocar algún instrumento a sumarse al ensamble masivo del TlacuACH Fest.
Lee también: Comercios en alerta por temporada decembrina; SSC emite recomendaciones para prevenir robos y extorsiones
¿Cómo participar?
"¿Tocas algún instrumento? Súmate al ensamble masivo", invita la Autoridad del Centro Histórico a aquellas y aquellos que quieran formar parte de este espectáculo.
Las y los interesados tendrán que enviar un video tocando alguna canción de rock a achrockfest@gmail.com.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]