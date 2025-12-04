Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este jueves en la colonia Morelos, en la Ciudad de México, luego de que se reportara una riña en la que dos elementos de la policía capitalina resultaron agredidos.

De acuerdo con los primeros informes, los oficiales acudieron al punto tras recibir el reporte de una pelea en vía pública. Al intervenir para controlar la situación, fueron atacados por varios sujetos, lo que derivó en la llegada de más unidades de apoyo para contener la agresión.

Tras la intervención de refuerzos, los policías lograron detener a tres personas presuntamente involucradas en los hechos. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

Los dos oficiales lesionados recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro, según el reporte preliminar.

La zona permaneció resguardada durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias, lo que ocasionó afectaciones viales en las calles aledañas. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer el origen de la riña y definir responsabilidades.

