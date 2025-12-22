Más Información
Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración
Secretaría Anticorrupción inhabilita a tres empresas proveedoras del gobierno; multas superan el medio millón de pesos
Pescador local rescató a mujer tras accidente de la Marina en Texas; "parecía que no había forma de que pudiera haber sobrevivientes"
Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas
Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; “el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias”, dice
Mérida, Yucatán.-En el avión de la Semar que viajó a Galvestón, Texas, viajaba el paciente (F.E.R.C.), menor de 2 años de edad, originario de Escárcega, Campeche, quien inicialmente fue atendido en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán.
El menor en primer instancia recibió apoyo médico especializado en el O'Horán tras presentar quemaduras de consideración.
La familia recurrió a la fundación Michou y Mau para el traslado del menor a Galveston, Texas para la atención de sus quemaduras.
Lee también Así es el avión de la Marina involucrado en el accidente aéreo en Galveston, Texas
Las autoridades estatales colaboraron con el traslado del menor y un familiar al Aeropuerto Internacional de Mérida abordo de una ambulancia.
El gobierno de Yucatán lamentó el accidente y la pérdida de vidas humanas.
El gobernador Joaquín Díaz Mena envió condolencias a los familiares de las víctimas.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]