Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Mérida, Yucatán.-En el avión de la Semar que viajó a Galvestón, Texas, viajaba el paciente (F.E.R.C.), menor de 2 años de edad, originario de Escárcega, Campeche, quien inicialmente fue atendido en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán.

El menor en primer instancia recibió apoyo médico especializado en el O'Horán tras presentar quemaduras de consideración.

La familia recurrió a la fundación Michou y Mau para el traslado del menor a Galveston, Texas para la atención de sus quemaduras.

Las autoridades estatales colaboraron con el traslado del menor y un familiar al Aeropuerto Internacional de Mérida abordo de una ambulancia.

El gobierno de Yucatán lamentó el accidente y la pérdida de vidas humanas.

El gobernador Joaquín Díaz Mena envió condolencias a los familiares de las víctimas.