Más Información

Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”

Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia a David Colmenares, titular de la ASF; acusa “incumplimiento de obligaciones”

Tragedia en EU por vuelo médico de México deja cinco muertos; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Tragedia en EU por vuelo médico de México deja cinco muertos; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; “el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias”, dice

Alito Moreno lanza dardo a Xóchitl y Meade; “el PRI no volverá a apoyar una candidatura producto de ocurrencias”, dice

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Alertan por fuertes lluvias en 8 alcaldías de la CDMX; advierten sobre encharcamientos

Alertan por fuertes lluvias en 8 alcaldías de la CDMX; advierten sobre encharcamientos

Precariedad marca a la generación Z; millones estudian menos y ganan poco

Precariedad marca a la generación Z; millones estudian menos y ganan poco

Revocan suspensión provisional a Raúl Rocha; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Revocan suspensión provisional a Raúl Rocha; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Un pequeño avión de la que transportaba a un joven paciente y a otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, causando la muerte de al menos cinco personas, informaron funcionarios.

Cuatro de las personas a bordo eran miembros de la y cuatro eran civiles, incluyendo a un niño de 2 años quien falleció en el accidente, dijeron funcionarios de la Guardia Costera, reportó CNN. No estaba claro por el momento cuáles de ellos fallecieron.

Lee también

Dos de las personas a bordo eran miembros de la Fundación Michou y Mau, que es una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños mexicanos que han sufrido quemaduras graves.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que cinco personas habían muerto en el choque y que la causa del accidente está bajo investigación.

El choque ocurrió el lunes por la tarde cerca de Galveston, en la costa de Texas, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sureste de Houston.

La Marina de México dijo en un comunicado que el avión estaba ayudando en una misión médica y tuvo un "accidente". Prometió investigar la causa del siniestro.

El siniestro ocurrió durante un vuelo médico hacia Galveston. (22/12/25) Foto: AP
El siniestro ocurrió durante un vuelo médico hacia Galveston. (22/12/25) Foto: AP

La Marina está ayudando a las autoridades locales con la operación de búsqueda y rescate, señaló la dependencia en una publicación en X.

Equipos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han llegado al lugar del accidente, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en X.

La Oficina del Sheriff del condado Galveston manifestó que miembros de su equipo de buceo, de su unidad de drones y otros habían acudido al lugar del choque.

"La investigación del incidente sigue en curso, y se dará a conocer más información a medida que esté disponible", dijo la oficina del sheriff en una publicación en Facebook, añadiendo que el público debe evitar el área para que los equipos de emergencia puedan trabajar de manera segura.

Lee también

Galveston es una isla que es un popular destino de playa.

No está claro por el momento si el clima fue un factor. Sin embargo, el área ha estado experimentando condiciones de niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Batiste indicó que alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes llegó un banco de niebla que tenía una visibilidad de aproximadamente 800 metros (media milla). Se prevé que las condiciones de niebla persistan hasta la mañana del martes.

Las operaciones de búsqueda y rescate han recuperado a cuatro personas con vida, pero una persona aún está desaparecida, dijo a CNN un portavoz del sector Houston-Galveston de la Guardia Costera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada