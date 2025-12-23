Más Información

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Dan 3 meses más a Fiscalía de Tabasco en investigación contra Hernán Bermúdez, líder de La Barredora; siguen recabando pruebas

Dan 3 meses más a Fiscalía de Tabasco en investigación contra Hernán Bermúdez, líder de La Barredora; siguen recabando pruebas

Monterrey, Nuevo León. - Dos presuntos delincuentes, entre ellos Zeferino Peña Cuéllar alias “El Zefe”, líder fundador del grupo criminal de , fueron abatidos por agentes ministeriales durante la madrugada de este martes en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Durante el enfrentamiento, dos oficiales resultaron heridos y otras dos personas fueron detenidas.

Los hechos se reportaron a la 01:30 horas madrugada en un inmueble ubicado sobre la avenida Las Torres, en la comunidad Los Rodríguez, a unos 300 metros de la Carretera Nacional.

Lee también

“Derivado de las primeras investigaciones, se estableció la presunta identidad de una de las personas abatidas como Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, presunto de alto impacto con origen en el estado de Tamaulipas y fundador de un grupo dedicado a actividades ilícitas.

De acuerdo con trabajos de inteligencia, dicha persona estaría vinculada con actividades relacionadas con el trasiego y distribución de narcóticos en Nuevo León, así como con la intención de conformar una célula criminal armada en la entidad”, informó la Fiscalía Estatal.

Se informó que las autoridades atendieron el reporte de personas armadas al interior de una quinta.

Lee también

Acordonan la zona donde fue abatido "El Zefe"(23/12/2025). Foto: Especial
Acordonan la zona donde fue abatido "El Zefe"(23/12/2025). Foto: Especial

Al localizarlos, los presuntos delincuentes atacaron a balazos a los ministeriales, dejando heridos a dos de ellos.

Durante la balacera dos presuntos delincuentes fueron , entre ellos “El Zefe”.

“Como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y acciones operativas estratégicas, agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un operativo en una quinta ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Lee también

Al arribar al sitio para dar cumplimiento a dichas labores, los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes”, señala el comunicado oficial.

La segunda persona abatida fue identificada como David Calderón, quien presuntamente contaba con antecedentes de formación militar.

“Durante el operativo, un hombre y una mujer fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. En el lugar de los hechos se aseguraron diversas armas de fuego y dosis de narcóticos”, detalló la autoridad.

Lee también

En el lugar también se aseguraron armas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, en tanto que el inmueble quedó asegurado por la autoridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]