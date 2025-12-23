Monterrey, Nuevo León. - Dos presuntos delincuentes, entre ellos Zeferino Peña Cuéllar alias “El Zefe”, líder fundador del grupo criminal de Los Zetas, fueron abatidos por agentes ministeriales durante la madrugada de este martes en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Durante el enfrentamiento, dos oficiales resultaron heridos y otras dos personas fueron detenidas.

Los hechos se reportaron a la 01:30 horas madrugada en un inmueble ubicado sobre la avenida Las Torres, en la comunidad Los Rodríguez, a unos 300 metros de la Carretera Nacional.

“Derivado de las primeras investigaciones, se estableció la presunta identidad de una de las personas abatidas como Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, presunto integrante de un grupo delictivo de alto impacto con origen en el estado de Tamaulipas y fundador de un grupo dedicado a actividades ilícitas.

De acuerdo con trabajos de inteligencia, dicha persona estaría vinculada con actividades relacionadas con el trasiego y distribución de narcóticos en Nuevo León, así como con la intención de conformar una célula criminal armada en la entidad”, informó la Fiscalía Estatal.

Se informó que las autoridades atendieron el reporte de personas armadas al interior de una quinta.

Al localizarlos, los presuntos delincuentes atacaron a balazos a los ministeriales, dejando heridos a dos de ellos.

Durante la balacera dos presuntos delincuentes fueron abatidos, entre ellos “El Zefe”.

“Como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y acciones operativas estratégicas, agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un operativo en una quinta ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Al arribar al sitio para dar cumplimiento a dichas labores, los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes”, señala el comunicado oficial.

La segunda persona abatida fue identificada como David Calderón, quien presuntamente contaba con antecedentes de formación militar.

“Durante el operativo, un hombre y una mujer fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. En el lugar de los hechos se aseguraron diversas armas de fuego y dosis de narcóticos”, detalló la autoridad.

En el lugar también se aseguraron armas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, en tanto que el inmueble quedó asegurado por la autoridad.

