Culiacán, Sin.- En acciones desplegadas por las fuerzas federales y estatales en los municipios de Culiacán y Escuinapa, se logró la detención de cuatro personas armadas y con drogas y rescataron a una mujer que se encontraba privada de su libertad.

Durante un recorrido por la colonia Roblito, del municipio de Escuinapa, elementos del Ejército fueron alertados sobre un presunto secuestro de una mujer, a la que escuchaban pedir ayuda en una vivienda.

El personal militar al intervenir, lograron rescatarla y detuvieron a un civil que la vigilaba al que le aseguraron un rifle automático, con un cargador y treinta cartuchos útiles, por lo que fue consignado a la autoridad judicial.

Por otra parte, en un reconocimiento terrestre, un grupo interinstitucional fue alertado por un reporte al C4i sobre el ataque a una persona, la cual fue encontrada asesinada en la colonia Lomas de Tamazula, en Culiacán, por lo que se inició la búsqueda de los agresores.

En el operativo de búsqueda de los agresores, estos fueron detectados que se desplazaban en una motocicleta en una de las calles de la colonia Buena Vista, por lo que se procedió a la detención de dos personas del sexo masculino, a los que les recogieron un arma de fuego.

Los elementos de la Estatal Preventiva durante un recorrido a pie, sobre el boulevar Clemente Cerdeño, detectaron a una persona que al verlos, este intento eludirlos, por lo que al ser alcanzado y revisado, se le encontraron 13 dosis de una sustancia granulada.

aov/cr