Pachuca.- En un operativo encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, fueron detenidos seis presuntos delincuentes, señalados como responsables de tres hechos armados registrados durante el fin de semana en el estado de Hidalgo.

En el caso del ataque armado ocurrido en la comunidad de Tecomatlán, en el municipio de Ajacuba, donde un comando armado irrumpió en un salón de fiestas durante la celebración de una boda y abrió fuego contra los asistentes, fueron aprehendidos cuatro presuntos responsables, identificados con las iniciales R. M. Z., I. E. P. H., J. I. P. y A. R. P.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos se encontraban a bordo de la camioneta en la que arribaron al lugar de los hechos, desde donde realizaron los disparos. Las indagatorias señalan que los agresores tenían como objetivo a V. P. B., quien perdió la vida en el sitio.

Durante el ataque resultaron lesionadas cuatro personas, entre ellas una regidora del ayuntamiento y una menor de edad, quienes fueron catalogadas como víctimas colaterales.

Las detenciones se llevaron a cabo en la comunidad de Ulapa, en el municipio de Tetepango, donde a los presuntos responsables se les aseguró un arma larga y varios cartuchos útiles.

Asimismo, se informó que también fue detenido el presunto responsable del ataque ocurrido en el municipio de Huejutla, donde dos personas perdieron la vida.

De igual forma, las autoridades confirmaron la detención del presunto responsable del ataque armado registrado en el municipio de Mineral de la Reforma, donde una persona fue agredida a balazos mientras se encontraba a bordo de su camioneta.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica de los detenidos.

aov