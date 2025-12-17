Zacatecas.- La mañana de este miércoles se registró un enfrentamiento entre un grupo armado del crimen organizado y las fuerzas de seguridad de Zacatecas que realizaban un operativo en el municipio de Villa García, colindante con Jalisco, el cual dejó un saldo de siete agresores abatidos y un policía estatal herido.

Esta información fue emitida por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, quien a través de sus redes sociales informó que dicha agresión armada se registró cuando se desplegaba un operativo de los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) y fueron atacados por personas armadas y uno de los policías estatales resultó herido.

Precisó que, de acuerdo al reporte que recibió de la Secretaría de Seguridad Pública, el elemento lesionado reporta un estado de salud estable y se encuentra recibiendo atención médica.

El funcionario estatal comentó que cuando las fuerzas del orden repelieron la agresión se abatieron a siete civiles armados, por ello, ya se ha realizan los procedimientos legales necesarios, en relación a que el lugar fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para que procese el lugar y realice el levantamiento de cuerpos para que puedan ser identificados.

También dijo que el operativo sigue en curso y aseguró que ya “se encuentra controlada la situación”, pero, también pidió precaución a la población que esté cercana a la zona y que se permita el tránsito de las unidades de seguridad.

