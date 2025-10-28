Tlaxcala, Tlax.- El cadáver de una persona fue hallado dentro de un bulto de plástico abandonado frente al panteón de la comunidad de San Rafael Tenanyecac, en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. Según informes policiales, la víctima aparentemente fue asesinada con extrema violencia y llevaba varios días sin vida.

El hallazgo lo reportaron vecinos de la localidad al Servicio de Emergencias 911, luego de que detectaron un fuerte olor fétido proveniente de la zona. Al investigar el origen, los pobladores encontraron una bolsa de basura de gran tamaño, dentro de la cual se hallaba el cuerpo sin vida.

Elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, fueron los primeros en arribar al sitio y acordonar la zona, en atención al reporte ciudadano. Minutos después llegaron efectivos de la Policía Municipal de Nativitas, quienes, tras establecer la jurisdicción territorial, confirmaron que el hallazgo ocurrió dentro de territorio tlaxcalteca.

Lee también Muere periodista en Hidalgo tras caer a un barranco; cubría las afectaciones provocadas por las lluvias

El área fue resguardada por los agentes de Nativitas hasta el arribo del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, y las autoridades no han confirmado si se trata de un hombre o una mujer. Los primeros indicios apuntan a un homicidio con extrema violencia, posiblemente cometido en el vecino estado de Puebla y cuyo cuerpo habría sido abandonado en Tlaxcala debido a la cercanía entre ambas entidades.

El cuerpo fue asegurado por las autoridades (28/10/2025). Foto: Especial

Lee también Niño de 8 años muere en Saltillo, Coahuila, tras sentir fuertes dolores estomacales

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a octubre de 2025 Tlaxcala registró 95 homicidios dolosos, lo que representa un incremento del 3.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

En contraste, cifras de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reportan 141 homicidios dolosos en el mismo lapso. Los municipios con mayor incidencia de este delito son Nativitas, Tepetitla, Yauhquemehcan, Calpulalpan, Huamantla, Chiautempan, Apizaco, El Carmen Tequexquitla y Santa Apolonia Teacalco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr