Pachuca.— El corresponsal del periódico La Jornada en el estado de Hidalgo, Ricardo Montoya, perdió la vida este día tras sufrir un accidente en el municipio de Tianguistengo, donde realizaba una cobertura relacionada con las afectaciones por las lluvias.

De acuerdo con los primeros reportes, el periodista cayó a un barranco mientras se dirigía a la comunidad de Chapula, localidad que resultó devastada por las precipitaciones y que ya fue declarada inhabitable.

Se informó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue quien se percató del accidente y brindó los primeros auxilios al reportero.

Posteriormente, Montoya fue trasladado de emergencia a la ciudad de Pachuca y hospitalizado en la Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se confirmó su fallecimiento.

El coordinador de Opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro, lamentó el deceso a través de sus redes sociales: “Ricardo Montoya fue, durante 11 años, un magnífico corresponsal de La Jornada en Hidalgo. Comprometido con su trabajo, enamorado de su profesión, falleció hoy. Mis condolencias a su madre y a sus colegas. Descanse en paz”.

