Un niño de ocho años perdió la vida en Saltillo, después de sentir , sin embargo, hasta el momento la fiscalía de Coahuila no ha precisado la causa de la muerte.

Los hechos sucedieron el domingo 26 de octubre y según el reporte preliminar, el niño de nombre Alexander comenzó a sentir dolores estomacales todo el domingo, presuntamente por los alimentos que consumió la noche anterior.

Al niño le diagnosticaron infección estomacal en una revisión médica, pero los dolores continuaron. Por esta razón fue llevado al área de urgencias del Hospital Materno Infantil de Saltillo, donde el personal de salud reportó que ya no contaba con signos vitales.

Se solicitó la presencia de Agentes de Investigación Criminal de Fiscalía General del Estado, quienes acudieron para realizar las entrevistas y diligencias. El cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la de ley.

Se abrió una investigación para determinar la causa de muerte, sin embargo, hasta este martes la fiscalía no ha detallado las causas.

