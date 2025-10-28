Más Información

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó el homenaje póstumo en memoria del oficial , elemento de la Policía Estatal quien falleció en cumplimiento de su deber. El acto tuvo lugar en el patio de la Subsecretaría de la Policía Estatal en Saltillo.

Acompañado por autoridades militares, civiles y de seguridad, el mandatario estatal rindió un reconocimiento al valor, compromiso y entrega del agente, quien falleció días después de un ocurrido el 18 de octubre en una brecha del municipio de Hidalgo. Se trató del tercer enfrentamiento en 72 horas y en esa ocasión se había informado que dos policías habían resultado heridos.

Durante el homenaje póstumo al elemento Miguel Ángel Martínez Hernández, el mandatario estatal destacó que el agente es un héroe coahuilense que sirvió con honor para preservar la : “Hoy despedimos a un gran compañero, pero su legado y su ejemplo quedarán siempre en nuestros corazones”.

Despiden a policía de Coahuila que falleció en enfrentamiento (28/10/2025). Foto: Especial
Despiden a policía de Coahuila que falleció en enfrentamiento (28/10/2025). Foto: Especial

Jiménez Salinas reiteró su respaldo total a las y los elementos de seguridad y a sus familias, a quienes aseguró que nunca estarán solos: “Así como Miguel Ángel cuidó a los coahuilenses, nosotros como gobierno cuidaremos siempre de los suyos. Aquí en Coahuila, quien se mete con uno, se mete con todos”.

Durante la ceremonia, se realizó la colocación de una placa conmemorativa en el muro de los caídos en cumplimiento del deber, acto encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, quien estuvo acompañado por la esposa del elemento, Nadia Pérez Obregón, y su hija.

Gobernador de Coahuila se acerca a la familia de policía fallecido en enfrentamiento (28/10/2025). Foto: Especial
Gobernador de Coahuila se acerca a la familia de policía fallecido en enfrentamiento (28/10/2025). Foto: Especial

Posteriormente, se llevó a cabo el toque de silencio y salva de honor por parte de la Banda de Guerra del 69º Batallón de Infantería, y el gobernador hizo entrega de la Bandera de Coahuila a la familia del elemento como símbolo de honor y gratitud del pueblo coahuilense.

Miguel Ángel Martínez Hernández nació el 4 de abril de 1990 en Suchiaco Coxcatlán, San Luis Potosí. Ingresó al Ejército Mexicano en 2009, donde alcanzó el grado de Cabo de Transmisiones. En 2013 se incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila dentro del Grupo de Armas y Tácticas Especiales “Titanes”, donde se desempeñó como responsable de unidad.

