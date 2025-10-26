Más Información

Culiacán.- La madrugada de este domingo, en la sindicatura de Sánchez Celis,, se registró un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos navales en el que en forma preliminar se conoció de dos personas muertas y el aseguramiento de armas automáticas, equipo táctico y camionetas.

Según los datos que han trascendido, el personal de la Secretaría de la Marina que efectuaban un patrullaje por el ejido Tres Gotas de Agua, de dicha sindicatura, se topó con varias personas armadas a bordo de camionetas, los cuales al notar su presencia los atacaron por lo que estos respondieron la agresión.

En la confrontación que duró varios minutos, uno de los reportes estableció que hay dos personas muertas, sin que se conozca sus identidades, varios vehículos asegurados, armas y equipos tácticos. Se desconoce si hay detenidos.

Derivado de estos hechos, fuerzas federales, con respaldo de un helicóptero, fueron desplegados en esa zona y se presume que se inició una búsqueda del resto de los civiles armados, en tanto que los peritos de la Fiscalía General de la República llegaron al sitio para dar fe de las personas fallecidas.

