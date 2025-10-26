Chihuahua.- La madrugada de este domingo se registraron una serie de balaceras en el municipio de Guachochi en la Sierra de Chihuahua, las cuales dejaron hasta el momento cuatro personas sin vida y al menos nueve lesionados.

De manera extraoficial se ha informado hasta esta mañana, que un comando irrumpió en Guachochi, en dos zonas, la primera en colonias Turuseachi y Rancho Seco, donde los presuntos sicarios habrían disparado contra ciudadanos en la vía pública y contra un vehículo en el que viajaban algunas de las víctimas.

Hasta el momento se ha informado que tras estos ataques cuatro personas perdieron la vida, además de nueve heridos.

La mayoría de las víctimas se menciona que son miembros de una misma familia y uno de ellos sería un docente, de la zona de Guachochi.

Entre los nueve lesionados se señala a un menor de apenas 2 años, quien fue trasladado a un hospital de esa región en estado crítico.

Hasta el cierre de esta nota la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) no emitía ninguna postura referente a este hecho.

afcl/LL