Chihuahua.- Durante este fin de semana diversos municipios de la entidad, sobre todo de la zona serrana, amanecieron con temperaturas bajo cero, debido al ingreso del frente frío número 10 a la región.

Esta mañana el municipio de El Vergel registró una temperatura mínima de - 2.4°, mientras que Guachochi en la Sierra de Chihuahua de -0.7 y Majalca - 0 1°, esto según reportes de Chihuahua Tiempo Severo.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, para el fin de semana se tenía previsto un notable descenso de temperatura, lluvias y fuertes vientos en diversas regiones de la entidad, debido al ingreso del frente frío número 10.

Foto: Especial

Leer también Ataque deja cuatro muertos y 9 heridos en Guachochi, Chihuahua

De acuerdo con el reporte que emitió la dependencia, las condiciones para el domingo 26, en la región serrana es que tendrán un clima muy frío y posibles heladas en partes altas.

La CEPC exhortó a la población a tomar precauciones ante el descenso de temperatura, abrigarse adecuadamente, proteger a personas vulnerables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de medios oficiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL