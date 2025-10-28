Más Información

Cuernavaca, Mor.- Un tatuador conocido como “El Trozo” fue en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad, cuando circulaba a bordo de su auto.

Su ejecución fue captado en un video que circula en redes sociales, en cuyas imágenes se ve a un motociclista que alcanza su víctima, saca su arma y le a través del vidrio.

Elementos de seguridad llegaron a la zona del homicidio (28/10/2025). Foto: Justino Miranda
Los primeros reportes indican que la víctima circulaba en su camioneta gris sobre la calle Janitzio, esquina con avenida Estado de Puebla, cuando un hombre en motocicleta roja se le emparejó y le disparó.

Paramédicos que llegaron a la escena confirmaron el deceso del automovilista y más tarde elementos de la Policía Morelos y la Guardia Nacional acordonaron la zona, para permitir a personal de la Fiscalía General del Estado iniciar con las investigaciones.

