Culiacán.- En una nueva serie de eventos violentos en el estado, tres personas del sexo masculino fueron privados de la vida con impactos de bala y una joven de nombre Citlaly Teresita “N”, de 27 años, empleada de la ferretería “El Chapo”, resultó gravemente herida al ser atacada a balazos en el negocio.

Según la información que se conoce, la joven empleada del negocio, ubicado por el boulevard López Mateos, en la sindicatura de Aguaruto, en el extremo poniente de Culiacán, fue atacada a balazos por un hombre que se hizo pasar como cliente, el cual le pidió un litro de aceite para vehículo y luego le disparó.

Los cuerpos de auxilio le prestaron ayuda y la trasladaron a un hospital grave, por lo que se desconoce el motivo del atentado, sin descartar que haya sido un intento de robo en el que la víctima mostró resistencia.

En la colonia Emiliano Zapata, en la capital del estado, un vendedor de pan que recorre las calles en una motocicleta adaptada para llevar sus productos, de nombre, José Ángel “N”, de 28 años fue asesinado de varios disparos por desconocidos.

Por la calle Rubén Jaramillo, del poblado “El Diez”, ubicado a la salida sur de la capital del estado, un vecino de dicha comunidad de nombre, Juan Alberto “N” de 32 años, fue privado de la vida por personas desconocidas que lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

A un costado de la carretera que comunica el poblado de los Arredondo a San Pedro, en el municipio de Navolato, una persona del sexo masculino, de nombre Luis Alberto “N”, de 35 años, fue asesinado de varios disparos por desconocidos.

