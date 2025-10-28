Juchitán.— El dirigente regional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Noé Pérez Urquidi, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes después de participar en un desayuno en una de las zonas comerciales del sector norte de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca.

Elementos de la fiscalía del estado levantaron el cuerpo del líder sindical e informaron que iniciaron las investigaciones.

Del ataque, sólo se supo que fue una agresión directa; Pérez Urquidi recibió varios impactos de bala, los asesinos se dieron a la fuga y hasta anoche no se había reportado de su detención.

De acuerdo con las fotografías que circularon de inmediato en redes sociales, el cuerpo del dirigente de la CATEM quedó tendido en la acera del restaurante.

La Confederación participó activamente en el acarreo de las grandes piedras que se usaron para construir la escollera rompeolas de Salina Cruz. Las autoridades no han dado a conocer si tienen alguna línea de investigación.