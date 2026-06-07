Mreijeh, Líbano. Israel atacó los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso el domingo, días después de que un acuerdo de alto el fuego en Washington entrara en vigor y pese a una solicitud de Estados Unidos de no atacar la capital de Líbano. La agencia noticiosa estatal de Líbano reportó que dos personas murieron y 11 resultaron heridas.

Irán había advertido que cualquier ataque a Beirut renovará una guerra a gran escala en todo Medio Oriente, incluso cuando Paquistán intenta reanudar las conversaciones entre Teherán y Washington. Irán quiere que un acuerdo incluya el fin de la guerra en Líbano.

El poderoso presidente del Parlamento de Irán insinuó que habrá represalias. “El bloqueo naval (de Estados Unidos) impuesto contra el pueblo iraní, junto con la luz verde de Washington hoy al régimen sionista, hace que las bases y activos estadounidenses e israelíes en la región sean objetivos legítimos”, dijo Mohammad Bagher Qalibaf en X.

Lee también: Trump interrumpe entrevista tras cuestionamientos sobre fraude electoral; "tu prensa es corrupta, ya he tenido suficiente", acusó

La Casa Blanca no ha emitido declaraciones hasta el momento. Un alto funcionario estadounidense dijo que “no nos sorprendió” el ataque en Beirut. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, no dijo si Estados Unidos había sido advertido de antemano sobre el ataque.

La ofensiva impactó un edificio residencial, dañando cuatro de sus siete pisos. Se encontró un arma sin explotar entre los escombros.

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que la ofensiva fue en represalia por un ataque cometido previamente por el grupo político-paramilitar Hezbolá, respaldado por Irán, contra el norte de Israel, y que los ataques apuntaron israelíes a “centros de mando” en los extensos vecindarios urbanos.

“Los estamos golpeando muy duro, y sabemos que Hezbolá está a la fuga”, dijo Netanyahu a su gabinete. El ejército de Israel agregó que “se tomaron medidas para mitigar el daño a los civiles”, incluida la vigilancia aérea.

Hezbolá no se atribuyó el ataque contra Israel ocurrido más temprano en el día.

Israel anunció el lunes una ofensiva en los suburbios del sur de Beirut luego que Hezbolá se atribuyera ataques en el norte de Israel, pero conversaciones urgentes a través de Washington detuvieron las agresiones, con la condición de que Hezbolá dejara de atacar las ciudades fronterizas de Israel. Líbano e Israel posteriormente renovaron un acuerdo de alto el fuego en conversaciones que Beirut espera que pongan fin a los combates.

El primer acuerdo de ese tipo entró en vigor el 17 de abril, días después de un bombardeo israelí de 10 minutos sobre Beirut que mató a más de 300 personas. Israel atacó los suburbios del sur de Beirut dos veces desde que el primer acuerdo de ese tipo entró en vigor el 17 de abril. Los ataques israelíes sobre el sur de Líbano continúan a diario, e Israel ha tomado alrededor de una quinta parte de Líbano en su invasión terrestre.

Netanyahu, que enfrenta elecciones más adelante este año, quiere seguir adelante con la ofensiva de Israel hasta que considere que Hezbolá ya no representa una amenaza.

Trump, a favor de ataque “más quirúrgico”

Hezbolá ha rechazado duramente el acuerdo negociado por Estados Unidos y pidió a Líbano poner fin a sus conversaciones directas con Israel. En su lugar, respalda la inclusión por parte de Irán de un alto el fuego en Líbano como condición en las negociaciones con Estados Unidos.

Lee también: Ejército israelí investiga a un soldado por matar a tiros a un bebé en Cisjordania; padres del menor resultaron heridos

Los combates amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, un punto clave de tránsito de petróleo y gas y productos relacionados como fertilizantes. Su cierre ha sacudido la economía mundial y ha disparado las advertencias de hambrunas en regiones vulnerables.

En una entrevista grabada el viernes y emitida el domingo con “Meet the Press” de la cadena NBC, el presidente estadounidense Donald Trump indico que “me gustaría ver que Líbano tenga una vida mejor. Me gustaría ver un ataque más quirúrgico contra Hezbolá. Creo que debería ser más quirúrgico”.

Trump añadió que “no está exigiendo” que Líbano forme parte del acuerdo a corto plazo para extender el alto el fuego en la guerra con Irán.

Más de 3 mil 500 personas han muerto en Líbano desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá disparó cohetes contra el norte de Israel, dos días después que Israel y Estados Unidos comenzaran a atacar a Irán. Más de 1 millón de personas en Líbano han sido desplazadas. Los combates han matado al menos a 31 soldados israelíes y tres civiles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em