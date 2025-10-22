Cosío, Ags.- La madrugada de este miércoles, un grupo de hombres que asaltaban a automovilistas y camiones de carga en los límites de Zacatecas y Aguascalientes, se enfrentaron a tiros con policías estatales, y aunque entraron a territorio hidrocálido, dieron marcha atrás ante la presencia de oficiales en más de 40 patrullas.

Minutos después de las 5:00 de la mañana de este 22 de octubre de 2025, se reportó a los sistema de Seguridad la presencia de individuos armados en dos camionetas, que presuntamente asaltaban a automovilistas y traileros, y a mano armada, les exigían un pago en efectivo y sus pertenencias o de lo contrario los bajarían de las unidades.

Elementos de Seguridad asignados a la vigilancia en la Puerta Norte de acceso a Aguascalientes, en el municipio de Cosío, atendieron el reporte y al acercarse fueron recibidos a balazos por sujetos desde la vecina entidad.

La balacera se intensificó en el entronque entre la carretera al municipio de Luis Moya y la comunidad Zacatequillas; los civiles disparaban mientras tomaban distintos caminos de terracería para evadirse por la serranía.

Para la búsqueda se coordinaron policías locales, el Ejército y elementos de la Agencia de Investigación del Estado, quienes recorrieron las carreteras y brechas. Asimismo, colocaron filtros de revisión de vehículos en distintos puntos y realizaron patrullaje aéreo en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El secretario estatal de Seguridad, Antonio Martínez Romo, informó que el Operativo Blindaje Aguascalientes se mantiene activo y ha sido reforzado en la zona norte del estado.

El mando reconoció el trabajo de las diferentes instituciones, quienes con su actuación evitaron que este grupo delictivo lograra establecerse en territorio estatal.

Con la oportuna intervención de elementos de la Policía Estatal, del municipio de Cosío, Guardia Nacional y Ejército Mexicano en la Puerta Norte, se logró disuadir la operación de células delictivas provenientes de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, las cuales se dedicaban a intimidar a transportistas de la región y pretendían extender sus operaciones a Aguascalientes.

Durante el operativo implementado en dicha zona se registró un enfrentamiento, aunque no se reportaron personas heridas. Los presuntos responsables huyeron por la zona serrana.

Hasta esta hora sigue la operatividad policial.

