Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Óscar Noé Medina González, "El Panu", es señalado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) como el principal operador de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y jefe de sicarios de "Los Chapitos". Este 25 de diciembre, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que él fue la víctima mortal del ataque armado ocurrido el pasado domingo en el restaurante Luau, en la Zona Rosa de la capital del país.

El presunto criminal, quien además estuvo presente en el Culiacanazo, murió debido a los impactos de arma de fuego. Desde abril de 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por información que condujera a su arresto y condena.

Su ejecución en la capital del país dejó a un hombre más lesionado al interior del restaurante de comida, ubicado sobre avenida Hamburgo y su cruce con la calle Niza, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Balean a un hombre dentro de un restaurante la Zona Rosa (21/12/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

"El Panu", principal operador de Archivaldo Guzmán y "Los Chapitos"

De acuerdo con su ficha de recompensa de "El Panu", se le atribuyen delitos de conspiración para importación y tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para blanqueo de dinero y se le señala de formar parte de una empresa criminal continua.

La DEA informó que Medina González era el comandante diario del aparato de seguridad de Guzmán Salazar y de dicha fracción del Cártel de Sinaloa, es decir, el principal supervisor de seguridad de la célula criminal.

"El Panu" estuvo presente en el Culiacanazo en Sinaloa (25/12/2025). Foto: Especial

"El Panu" operaba supervisando a cada uno de los comandantes regionales de "Los Chapitos", quienes se encargaban de la seguridad en sus zonas designadas en México, y además supervisaba a los sicarios, quienes eran enviados a varias zonas para proteger el tráfico de fentanilo y responsables de asesinar a rivales, demoler negocios no favorables, capturar territorios disputados, intimidar a civiles y atacar a las fuerzas del orden, en busca de beneficiar el negocio de tráfico de drogas.

Óscar Noé era objetivo de las autoridades estadounidenses ya que para la DEA, el Cártel de Sinaloa es en parte, un gran responsable de la masiva afluencia de fentanilo en territorio estadounidense en los últimos años.

Desde el 4 de abril de 2023, un jurado federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Medina González y otros de participar en una empresa criminal continua y otros delitos. De acuerdo con su ficha de recompensa, "El Panu", nació en 1985, es descrito como un hombre hispano con ojos y cabello cafés, de 5' 8 pulgadas, lo que equivale a un metro con 73 centímetros de altura.

Sobre su asesinato, hasta ahora la Fiscalía de la capitalina avanza en las indagatorias luego de que dos hombres a bordo de una motocicleta arribaron al restaurante Luau y dispararon contra él.

"El Panu" estuvo presente en el Culiacanazo

Óscar Noé Medina González, "El Panu", estuvo presente en el Culiacanazo, uno de los episodios más violentos que marcaron al estado de Sinaloa tras la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El operativo de captura del hijo del Chapo ocurrió la tarde del 17 de octubre de 2019 que desató la violencia y el caos en la entidad.

Un video difundido por el entonces Secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, da cuenta de que "El Panu" estuvo presente durante el operativo de detención.

"El Panu" estuvo presente en el Culiacanazo en Sinaloa (25/12/2025). Foto: Especial

Las imágenes muestran el momento en que personal de la dependencia captura a Ovidio Guzmán en un inmueble en Culiacán, Sinaloa, de donde primero sale una mujer cuyo rostro fue cubierto y detrás de ella sale Medina González mostrando sus manos a las autoridades.

Segundos después se observa salir a Ovidio, quien jala del brazo a "El Panu" para ingresarlo de nuevo a la vivienda. En ese momento Guzmán López levanta las manos para ser detenido. Luego, los elementos de seguridad sacan a otro hombre del inmueble, junto a Medina González, por que el hijo de "El Chapo" dice que "ellos no tienen nada que ver".

