Oaxaca.— El Tribunal Electoral de Oaxaca declaró válida la elección en Santa María del Tule bajo el régimen de sistemas normativos internos, pese a no cumplir con la paridad de género.

La elección había sido declarada no válida por el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca por no cumplir con la paridad, ya que de las nueve concejalías propietarias: eligieron a seis hombres y sólo tres mujeres; y, de las nueve concejalías suplentes, eligieron a seis mujeres y tres hombres.

El tribunal utilizó sólo el criterio cuantitativo de sumatoria total, con lo que abrió la puerta a que las comunidades designen a las mujeres en las suplencias y a los hombres como propietarios.

La Red Nacional de Abogadas Indígenas calificó esta sentencia como un retroceso y violatorio al principio de paridad y los derechos de las mujeres indígenas.

