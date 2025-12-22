Más Información
Edgar Daniel es reconocido como Policía del Año; "ese día perdí a un hermano de armas", así narra el momento que definió su carrera
Corte perfila aplicar tasa de IVA cero a todos los productos menstruales; ministro argumenta “promoción de la salud pública”
Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor
Oaxaca.— El Tribunal Electoral de Oaxaca declaró válida la elección en Santa María del Tule bajo el régimen de sistemas normativos internos, pese a no cumplir con la paridad de género.
La elección había sido declarada no válida por el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca por no cumplir con la paridad, ya que de las nueve concejalías propietarias: eligieron a seis hombres y sólo tres mujeres; y, de las nueve concejalías suplentes, eligieron a seis mujeres y tres hombres.
El tribunal utilizó sólo el criterio cuantitativo de sumatoria total, con lo que abrió la puerta a que las comunidades designen a las mujeres en las suplencias y a los hombres como propietarios.
La Red Nacional de Abogadas Indígenas calificó esta sentencia como un retroceso y violatorio al principio de paridad y los derechos de las mujeres indígenas.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]