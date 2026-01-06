Más Información
Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"
Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso
Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación
Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales
León, Gto.- Un padre de familia fue atacado a balazos por hombres armados que le arrebataron la vida en el estacionamiento de la plaza comercial Morelos, a donde había acudido a comprar juguetes con motivo del Día de Reyes.
Individuos armados lo interceptaron en el aparcamiento cuando se dirigía a su vehículo con regalos para sus hijos.
El crimen ocurrió a las 9:00 de la noche de este 5 de enero de 2026, cuando familias completas consumían la Rosca de Reyes y diversos artículos de temporada; los disparos provocaron pánico entre los compradores, que salieron de prisa.
Lee también Golpe al huachicol en Nuevo Laredo, Tamaulipas; aseguran 30 mil litros de hidrocarburo
La víctima, de entre 26 y 30 años de edad, quedó tirada a unos metros de la tienda Bodega Aurrerá, al igual que varias cajas con juguetes, y diversos casquillos de arma de fuego.
Autoridades policiales y del Ministerio Público acudieron a la plaza comercial, ubicada en el Libramiento José María Morelos y el bulevar Universidad Cristiana, en la colonia Los Murales, para el resguardo y procesamiento de la escena.
Lee también Sismo de magnitud 2.5 causa alerta en zona centro de Zacatecas; no se reportan daños
El fallecido presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, algunas de ellas que le produjeron por la espalda.
Pese al compromiso público y reiterado del fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, de transparentar las cifras oficiales de homicidios dolosos, la institución omitió informar sobre este asesinato y otros ocurridos en la entidad. También se reservó la información oficial de los hallazgos de varias fosas clandestinas en los municipios de Irapuato entre el 3 y 5 de enero, en las que presuntamente encontraron cuerpos y restos humanos de 19 personas.
Hay 27 casos de desplazamiento forzado en Oaxaca; familias de Río Santiago, entre las que llevan más tiempo fuera de sus casas
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]