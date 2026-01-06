León, Gto.- Un padre de familia fue atacado a balazos por hombres armados que le arrebataron la vida en el estacionamiento de la plaza comercial Morelos, a donde había acudido a comprar juguetes con motivo del Día de Reyes.

Individuos armados lo interceptaron en el aparcamiento cuando se dirigía a su vehículo con regalos para sus hijos.

El crimen ocurrió a las 9:00 de la noche de este 5 de enero de 2026, cuando familias completas consumían la Rosca de Reyes y diversos artículos de temporada; los disparos provocaron pánico entre los compradores, que salieron de prisa.

La víctima, de entre 26 y 30 años de edad, quedó tirada a unos metros de la tienda Bodega Aurrerá, al igual que varias cajas con juguetes, y diversos casquillos de arma de fuego.

Autoridades policiales y del Ministerio Público acudieron a la plaza comercial, ubicada en el Libramiento José María Morelos y el bulevar Universidad Cristiana, en la colonia Los Murales, para el resguardo y procesamiento de la escena.

El fallecido presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, algunas de ellas que le produjeron por la espalda.

Pese al compromiso público y reiterado del fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, de transparentar las cifras oficiales de homicidios dolosos, la institución omitió informar sobre este asesinato y otros ocurridos en la entidad. También se reservó la información oficial de los hallazgos de varias fosas clandestinas en los municipios de Irapuato entre el 3 y 5 de enero, en las que presuntamente encontraron cuerpos y restos humanos de 19 personas.

