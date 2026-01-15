A pesar del acuerdo entre autoridades de la Ciudad de México con representantes del Refugio Franciscano para que entraran a los tres albergues a los que fueron trasladados los animales rescatados de dicho lugar, la administración capitalina suspendió de último momento las visitas previstas para este miércoles, lo que generó protestas y un bloqueo en avenida 608 que se prolongó por varias horas.

“Se nos hace una informalidad, una falta de respeto”, advirtió León Téllez, miembro del patronato del Refugio Franciscano, tras señalar que las autoridades les cancelaron la visita que acordaron un día antes con representantes de dicho refugio para que visitaran el albergue temporal que se instaló en el Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero, donde permanecen 183 perros.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Téllez comentó que las autoridades los citaron a las nueve de la mañana de ayer para ingresar a las instalaciones. Sin embargo, “unos cinco o 10 minutos antes nos avisan que siempre no, que no se va a poder realizar la visita y nos quedamos muy sorprendidos porque nadie te cancela una cita a los cinco minutos”.

“Habíamos movilizado a todo nuestro equipo, tanto patronato como voluntarios y trabajadores y cuidadores de los animales, que era una gran oportunidad de verlos, estaban muy entusiasmados”, indicó.

Este martes, durante una reunión que representantes de dicho refugio sostuvieron con el secretario César Cravioto, se acordó que podrían supervisar los tres albergues que habilitó la administración capitalina tras el operativo del 7 de enero en el que se rescató a alrededor de 900 perros y gatos.

El representante del Refugio Franciscano señaló que tras cancelarles la posibilidad de ingresar al albergue de la GAM, las autoridades les indicaron que mientras se vacunaba a los perros, podrían acudir al albergue que se habilitó en una reserva en el Ajusco, en Tlalpan. No obstante, también les cancelaron esa visita.

“Dijimos ‘eso ya es muy complicado, pero vamos a tratar de implementarlo y vamos a dejar un grupo aquí para esperar y el otro se irá para allá’. Y ya cuando nos disponíamos a ir para allá, también cancelaron la visita del Ajusco”, dijo.