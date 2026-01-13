Entre 2019 y 2024 se confirmaron en México 223 casos de sarampión, mientras que en 2025 la Secretaría de Salud registró 6 mil 213 casos acumulados confirmados. Con esta cifra el país se posicionó en el primer lugar de América al superar a Canadá, que rebasó los 5 mil 300 casos, de acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (Paho, por sus siglas en inglés).

La autoridad médica también señaló que en 2025 se documentaron 29 muertes en personas no vacunadas en el continente: 24 en México (21 ocurrieron en Chihuahua, y las otras tres en Durango, Sonora y Jalisco; así como tres en Estados Unidos y dos en Canadá.

La Paho indicó que en América se contabilizaron 13 mil 767 casos de sarampión confirmados, de acuerdo con los últimos informes de vigilancia de cada país.

Aumentan número de casos. Elaboración propia

En Estados Unidos se verificaron mil 952 casos; en Bolivia, 541; en Paraguay, 49; en Belice, 44; en Brasil, 37; en Argentina, 36; en Uruguay, siete; en Perú, cinco, y en Costa Rica y Guatemala, uno en cada nación.

Hasta la SE 52 de 2025, en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática se han notificado 15 mil 342 casos probables de sarampión o rubéola a nivel nacional.

Del total de casos probables, se registraron 6 mil 152 de sarampión, y se han identificado los genotipos B3 y D8 en el presente año.

El gobierno federal, a través del boletín informativo número 39 de la situación epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación en México, dio a conocer que 91.1%, es decir, 5 mil 603 personas, no cuentan con antecedente de vacunación. Mientras que 6.1% (375) tienen una dosis de sarampión, rubéola y parotiditis (SRP/SR), y 2.8% (174) cuentan con dos o más dosis de SRP/SR documentado en la Cartilla Nacional de Salud.

En cuanto a la distribución por sexo, el predominio es en mujeres 51.1%, con 3 mil 146 casos, y 48.9% en hombres, con 3 mil 6. Respecto al grupo etario mayormente afectado, se encontró que es el de uno a cuatro años, con 15.3%, es decir 942 casos, seguido del grupo de 25 a 29 años, con 11.3%, lo que equivale a 695.

Chihuahua reporta 4 mil 483 casos confirmados de sarampión, lo que lo coloca como el estado con más incidencia. Le siguen Jalisco, con 574; Guerrero, con 240, y en cuarto lugar está Michoacán con 231. Continúan Chiapas, con 173; Sonora, con 112; Sinaloa, con 84; Coahuila, con 55; Durango, con 40; Ciudad de México, con 37, y por último Colima, con 30.

México rompe récord en casos de sarampión

De acuerdo con un aviso epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), durante 2019 se notificaron 5 mil 173 casos probables de sarampión o rubéola, de los cuales 20 casos fueron confirmados a sarampión, todos fueron relacionados a importación, localizados en los estados de Quintana Roo (5), Chihuahua (3), Tabasco (3), Ciudad de México (2), Estado de México (2), Guerrero (1), Nuevo León (1), Querétaro (1), San Luis Potosí (1) y Veracruz (1).

En 2020 se notificaron 2 mil 518 casos probables de sarampión o rubéola, de los cuales 196 fueron confirmados a sarampión, con fuente de infección desconocida en Ciudad de México (163), Estado de México (30), Campeche (2) y Tabasco (1).

Durante 2021 se notificaron mil 403 casos probables de sarampión o rubéola, y ningún caso confirmado; en 2022 se notificaron 2 mil 536 casos probables de sarampión o rubéola, sin ningún caso confirmado, y en 2023 se notificaron 2 mil 208 casos probables de sarampión o rubéola, y ningún caso confirmado.

Desde enero y hasta noviembre de 2024 se notificaron 3 mil 360 casos probables de sarampión o rubéola, de los cuales siete se confirmaron como sarampión.

La Dirección General de Epidemiología apuntó que los casos graves son frecuentes en niños pequeños con malnutrición, y sobre todo en los que su sistema inmunitario está debilitado. En poblaciones con altos niveles de malnutrición y falta de atención sanitaria adecuada, la letalidad por sarampión puede llegar a 10% de los casos.

“Las complicaciones más frecuentes llegan a ser otitis media, neumonía, laringotraqueobronquitis y encefalitis, resultado de la misma replicación viral o de una infección bacteriana agregada”, explicó.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), contraer el sarampión durante el embarazo puede ser peligroso para la madre y provocar que el bebé nazca prematuramente y con bajo peso. La dependencia indicó que la mayoría de las muertes por sarampión se concentran en países de ingreso bajo per cápita o infraestructuras de salud deficientes.

Calificó al sarampión como una de las enfermedades más contagiosas del mundo, pues se transmite por contacto con secreciones nasales o faríngeas infectadas (tos o estornudos) o respirando el aire donde se encuentra una persona con sarampión.

Indicó que el virus presente en el aire o sobre superficies infectadas sigue siendo activo y conserva su capacidad infecciosa hasta dos horas. Por esta razón, se trata de un virus muy infeccioso, y una persona con sarampión puede infectar a nueve de cada 10 contactos directos no vacunados.

Detalló que los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El más visible es una erupción cutánea prominente. Los primeros síntomas suelen durar entre cuatro y siete días e incluyen: rinorrea, tos, ojos llorosos y enrojecidos y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

“La erupción cutánea comienza entre siete y 18 días después de la exposición, generalmente en el rostro y la parte superior del cuello. Se propaga durante unos tres días hasta llegar a las manos y los pies. Por lo general, dura entre cinco y seis días hasta que se desvanece”, agregó.