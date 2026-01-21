Hunucmá, Yucatán.- Un grupo de habitantes de Hunucmá denunció el desmonte ilegal en una zona, en la que aseguran, opera un banco de materiales.

Los vecinos señalan, que, además de la devastación del monte, han observado la presencia de maquinaria pesada y escuchado detonaciones que podrían corresponder al uso de explosivos, lo que representa un riesgo ambiental y para las comunidades aledañas.

Habitantes alertaron que se trata de un banco de materiales clandestino, al que se llega por un camino de terracería, que entronca en un punto de la carretera Hunucmá-Sisal.

Lee también Yucatán, en alerta ante avance del sarampión; hacen llamado a vacunarse

Los vecinos señalan presencia de maquinaria pesada en la zona (21/01/2026). Foto: Especial

También, insistieron en que esta actividad ilegal provocará daños graves al ecosistema, por lo que exigieron la intervención inmediata de las autoridades para verificar la legalidad de las operaciones y, en su caso, clausurar el sitio

Destacaron que este banco de materiales no contaría con permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ni de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de que opera sin autorización de las autoridades municipales y ejidales de Hunucmá.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov