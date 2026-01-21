Más Información
Hunucmá, Yucatán.- Un grupo de habitantes de Hunucmá denunció el desmonte ilegal en una zona, en la que aseguran, opera un banco de materiales.
Los vecinos señalan, que, además de la devastación del monte, han observado la presencia de maquinaria pesada y escuchado detonaciones que podrían corresponder al uso de explosivos, lo que representa un riesgo ambiental y para las comunidades aledañas.
Habitantes alertaron que se trata de un banco de materiales clandestino, al que se llega por un camino de terracería, que entronca en un punto de la carretera Hunucmá-Sisal.
También, insistieron en que esta actividad ilegal provocará daños graves al ecosistema, por lo que exigieron la intervención inmediata de las autoridades para verificar la legalidad de las operaciones y, en su caso, clausurar el sitio
Destacaron que este banco de materiales no contaría con permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ni de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de que opera sin autorización de las autoridades municipales y ejidales de Hunucmá.
