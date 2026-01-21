Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; "la justicia no se detiene en las fronteras", advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker "Nicholette"; fue privada de la libertad en Culiacán

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

Hunucmá, Yucatán.- Un grupo de habitantes de Hunucmá denunció el desmonte ilegal en una zona, en la que aseguran, opera un .

Los vecinos señalan, que, además de la devastación del monte, han observado la presencia de maquinaria pesada y escuchado detonaciones que podrían corresponder al uso de explosivos, lo que representa un y para las comunidades aledañas.

Habitantes alertaron que se trata de un banco de materiales clandestino, al que se llega por un camino de terracería, que entronca en un punto de la carretera Hunucmá-Sisal.

Los vecinos señalan presencia de maquinaria pesada en la zona (21/01/2026). Foto: Especial
También, insistieron en que esta actividad ilegal provocará daños graves al ecosistema, por lo que exigieron la intervención inmediata de las autoridades para verificar la legalidad de las operaciones y, en su caso, clausurar el sitio

Destacaron que este banco de materiales no contaría con permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente () ni de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de que opera sin autorización de las autoridades municipales y ejidales de Hunucmá.

