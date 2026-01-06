Mérida, Yucatán.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) frenó obras ilegales en el Área Natural Protegida de Dzibilchaltún, dentro del municipio de Mérida.

La dependencia federal señaló que en ese predio pretendía operar como rancho y el aseguramiento ocurrió luego de que se detectaron obras y cambio de uso de suelo sin autorización en una zona de alto valor ambiental y arqueológico.

Esa zona está ubicada a menos de dos kilómetros de la Casa de las Siete Muñecas, en la antigua Ciudad Maya de Dzibilchaltún.

Lee también Delitos de violencia familiar suman 6 mil 500 carpetas en Morelos; se combatirá con mas fuerza este 2026: Fiscalía estatal

La dependencia federal informó que el sitio fue intervenido sin contar con permisos ni licencias ambientales, pese a localizarse dentro del polígono de la citada Área Natural Protegida, la cual colinda con la comisaría meridana de Chablekal.

Durante la inspección, personal federal constató el desmonte de vegetación mediante el uso de machetes, lo que provocó afectación a la selva baja.

Usan suelos del Área Natural Protegida de Dzibilchaltún sin permiso (06/01/2026). Foto: Especial

Lee también Asesinan a padre de familia en plaza de León, Guanajuato; llevaba juguetes por Día de Reyes

Además, se ubicó la delimitación del predio con alambre de púas en su colindancia poniente y la construcción de una albarrada de piedra en el límite oriente, estructuras que invaden la poligonal del parque nacional.

Ante estos hechos, la Profepa colocó los sellos correspondientes, con el objetivo de detener cualquier acción que pudiera provocar mayores daños ambientales y salvaguardar los ecosistemas y el patrimonio arqueológico del lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr