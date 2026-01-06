Más Información
Mérida, Yucatán.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) frenó obras ilegales en el Área Natural Protegida de Dzibilchaltún, dentro del municipio de Mérida.
La dependencia federal señaló que en ese predio pretendía operar como rancho y el aseguramiento ocurrió luego de que se detectaron obras y cambio de uso de suelo sin autorización en una zona de alto valor ambiental y arqueológico.
Esa zona está ubicada a menos de dos kilómetros de la Casa de las Siete Muñecas, en la antigua Ciudad Maya de Dzibilchaltún.
La dependencia federal informó que el sitio fue intervenido sin contar con permisos ni licencias ambientales, pese a localizarse dentro del polígono de la citada Área Natural Protegida, la cual colinda con la comisaría meridana de Chablekal.
Durante la inspección, personal federal constató el desmonte de vegetación mediante el uso de machetes, lo que provocó afectación a la selva baja.
Además, se ubicó la delimitación del predio con alambre de púas en su colindancia poniente y la construcción de una albarrada de piedra en el límite oriente, estructuras que invaden la poligonal del parque nacional.
Ante estos hechos, la Profepa colocó los sellos correspondientes, con el objetivo de detener cualquier acción que pudiera provocar mayores daños ambientales y salvaguardar los ecosistemas y el patrimonio arqueológico del lugar.
aov/cr
