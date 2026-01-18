Naucalpan, Méx.- La reconstrucción integral de 108 kilómetros del Periférico Norte ha generado 400 empleos directos y alrededor de 2 mil indirectos, de acuerdo a un reporte del Gobierno del Estado de México.

La obra, que se desarrolla en el tramo que va de Naucalpan a Tepotzotlán, cuenta con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos y es ejecutada por empresas mexiquenses.

Reconstrucción del Periférico Norte; genera 400 empleos directos en el Edomex. Foto: Especial

Durante el arranque de los trabajos, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que la inversión pública fue planeada para generar oportunidades laborales en la entidad, por lo que se solicitó a las empresas contratistas emplear mano de obra local.

El encargado del despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, precisó que en la obra participan alrededor de 400 personas de manera directa en distintos turnos, además del personal vinculado a la cadena de suministros e insumos, lo que eleva a más de 2 mil los empleos indirectos.

Los trabajos se realizan en horarios diurnos y nocturnos, con mayor concentración de intervenciones durante la noche, para reducir afectaciones a los más de 204 mil vehículos que circulan diariamente por el Periférico Norte.

La reconstrucción impacta de manera directa en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán, y forma parte de las acciones del gobierno estatal en materia de infraestructura vial y movilidad.

