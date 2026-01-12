Más Información

Naucalpan,Méx.- Los materiales con los que se reconstruye el Periférico Norte tendrán una vida útil de hasta 10 años, de acuerdo con datos de la Junta Local de Caminos del Estado de México.

Joel González Toral, titular de esta dependencia, detalló que los trabajos que se están realizando incluyen el retiro de la carpeta asfáltica existente, la cual presenta severo desgaste, y la colocación de un nuevo pavimento de 10 centímetros de espesor.

En tramos con hundimientos, se aplicará una intervención más profunda para garantizar estabilidad a largo plazo.

La reconstrucción también contempla la renivelación de rejillas, la renovación de señalización, limpieza y poda de áreas verdes, y la instalación de iluminación tipo LED.

Serán 108 kilómetros los que se van a intervenir, desde Tepotzotlán hasta Naucalpan, en su límite con la Ciudad de México correspondiente a la alcaldía Miguel Hidalgo.

Beneficiando a mexiquenses de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán, quienes circulan diariamente por ahí.

Las labores buscan revertir 25 años de abandono de esta importante vialidad de la entidad mexiquense.

