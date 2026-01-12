Más Información

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Suspenden operaciones en el AICM por presencia de neblina; buscan salvaguardar la seguridad de los pasajeros

Suspenden operaciones en el AICM por presencia de neblina; buscan salvaguardar la seguridad de los pasajeros

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Tlalnepantla, Méx.- Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Toluca y Jilotepec contarán con nuevas ciclovías como parte de un plan del Gobierno del Estado de México para fortalecer la seguridad vial y promover la movilidad en bicicleta.

El proyecto forma parte del Plan Maestro de Infraestructura Ciclista de la Zona Metropolitana del Valle de México y será financiado con recursos del Fideicomiso para la Movilidad de Ciclistas y Transeúntes (Fimocyt).

Lee también

En total, el Gobierno del Estado de México destinará 113 millones de pesos, de los cuales el 60% serán para la construcción y mantenimiento de las ciclovías, mientras que el 40% se destinará a campañas de seguridad vial.

El plan contempla la participación de colectivos ciclistas, académicos y autoridades municipales para construir una red segura y accesible.

Hasta ahora, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, ha realizado cinco foros presenciales con más de 300 personas, donde se definieron prioridades y se plantearon soluciones concretas que fueron incluidas en el plan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]