El sector privado coincidió con la representación comercial estadounidense de que la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría darse bilateralmente, aunque el acuerdo se mantendrá trilateral.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, afirmó que el acuerdo “es trilateral y ese seguirá, pero sí tendrá condiciones como los mismos aranceles que ya están fuera de lo que originalmente se acordó en el en el tratado”.

En respuesta a las declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, de que el acuerdo se negociará con Canadá y México por separado, el líder entrante de la máxima cúpula empresarial dijo que esperan haya acuerdos bilaterales en ciertos temas como en lo que respecta a aranceles.

En entrevista al término del evento “México inversionista, sinergia publico-privado”, Medina Mora dijo que buscarán aportar información para la negociación en esta revisión del tratado con ese objetivo de lograr mejores condiciones para México con respecto a lo que tienen los países con los que competimos.

Dijo que hay hay avances, pero “estamos dialogando con cambios todos los días porque luego Estados Unidos con mucha facilidad de un día para otro cambia aranceles como lo que vimos de este 5% con el (tema del) agua, que se está en diálogo, para que esto no no nos afecte la parte comercial”.

