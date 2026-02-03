Más Información

México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944

México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Grupo Aeroportuario Centro Norte () y anunciaron la apertura de 13 nuevas rutas durante el primer semestre, como parte de una estrategia conjunta para reforzar la conectividad aérea en ocho aeropuertos del centro y norte del país.

La apertura de estas 13 nuevas rutas de Volaris se suma a las 54 rutas operadas actualmente en 11 aeropuertos de OMA en 2025, año en el que la aerolínea agregó más de 15 nuevos en los aeropuertos de OMA.

La alianza entre Volaris y OMA ha permitido dar servicio a 50 millones de pasajeros nacionales e internacionales en los últimos 10 años, destacando la relevancia de esta aerolínea para OMA.

Lee también

“La colaboración con Volaris es fundamental para seguir impulsando estas cifras, contribuyendo significativamente al desarrollo de la conectividad y a la prosperidad de las regiones que servimos”, mencionó Ricardo Dueñas, director general de OMA, en un comunicado.

Se proyecta un crecimiento importante en el tráfico de pasajeros hacia la zona centro del país.
Se proyecta un crecimiento importante en el tráfico de pasajeros hacia la zona centro del país.

Nuevas rutas

Las nuevas rutas a iniciar operaciones durante el primer semestre son:

Acapulco-Querétaro; Durango-Querétaro; Mazatlán-Guadalajara; Mazatlán-Querétaro; Monterrey-San Luis Potosí; Reynosa-Guadalajara; San Luis Potosí-Chicago Midway; San Luis Potosí-Guadalajara; San Luis Potosí-Monterrey; San Luis Potosí-Puerto Vallarta; San Luis Potosí-Puebla; Zacatecas-Guadalajara; y Zihuatanejo-Puebla.

Lee también

Con esto, se proyecta un crecimiento importante en el hacia la zona centro del país, propulsando particularmente la conectividad nacional e internacional de San Luis Potosí, así como la creación de nuevos enlaces nacionales en el resto de los aeropuertos beneficiados.

Además, implica el inicio de operaciones de Volaris en el de Reynosa, con lo que se convierte en uno de los socios con mayor presencia en OMA al operar en 12 de los 13 aeropuertos del grupo.

“La apertura de estas nuevas rutas refleja el compromiso de Volaris por ampliar una conectividad aérea accesible y eficiente entre regiones clave del país, en alianza con OMA”, agregó Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de Volaris.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]