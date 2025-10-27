De julio a septiembre, la aerolínea de bajo costo Volaris reportó una utilidad neta de seis millones de dólares, un 84% menos respecto a los 37 millones que ganó durante el mismo periodo del año anterior.

Los gastos operativos totales sumaron 716 millones de dólares, un 4.2% más respecto al tercer trimestre del año pasado; pero los ingresos disminuyeron 3.6% al sumar 784 millones de pesos.

“Actuamos con determinación, ajustando nuestra red, fortaleciendo la rentabilidad y capturando la mejora secuencial de la demanda en nuestros mercados.

“La recuperación que anticipamos para la segunda mitad del año se está materializando conforme a lo previsto, impulsada por una demanda doméstica estable en un entorno de oferta racional y un tráfico transfronterizo resiliente que continúa mostrando una mejora constante. A pesar de factores externos adversos, controlamos los factores bajo nuestra gestión y cumplimos con cada línea de nuestra guía de resultados”, afirmó Enrique Beltranena, presidente y director de Volaris, en un comunicado.

De cara al cierre de año, agregó, las reservas y las tendencias de demanda para la temporada alta continúan ganando impulso, sentando las bases para un sólido inicio de 2026.

Volaris seguirá controlando su crecimiento con disciplina, reincorporando eficientemente las aeronaves que regresan de inspecciones de motores y manteniendo la capacidad alineada con la demanda del mercado para asegurar que cada avión que opera contribuya a una rentabilidad sostenida.

Los ingresos totales en términos de asiento por milla disponible disminuyeron 8%, ubicándose en 8.65 centavos.

Mientras que la capacidad medida en asientos por milla disponibles incrementó 5%.

El costo económico promedio de combustible disminuyó 1%, ubicándose en 2.61 dólares por galón.

El efectivo total, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo totalizaron 794 millones de dólares en el trimestre, representando 27% de los ingresos operativos totales de los últimos doce meses.

