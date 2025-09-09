Volaris acaba de recibir el avión número 150 de su flota, un Airbus A320 Neo con matrícula XA-VUR procedente de la planta de Airbus en Toulouse, Francia, el cual cuenta con una capacidad para 186 pasajeros.

El avión 150 estará basado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y cubrirá las nuevas rutas hacia Puebla, Durango, Zihuatanejo, Villahermosa y Bogotá, Colombia.

En un evento realizado en el hangar del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y con la presencia de autoridades estatales, aeroportuarias y empresarios de la entidad, Volaris celebró la llegada de este avión, consolidando a su flota como una de las más modernas, eficientes y sostenibles.

Además, la compañía informó que cuenta con una orden de compra con Airbus para recibir más de 120 aviones adicionales de la familia A320 en los próximos años, lo que le permitirá seguir renovando su flota con aviones de mayor tecnología y eficiencia en consumo de combustible.

Foto: Cortesía

“Gracias a aliados como Airbus y a nuestra estrategia de crecimiento y expansión sustentada en el desarrollo de un modelo de conectividad punto a punto y en lograr una ventaja competitiva a través de bajos costos, enfoque en el cliente y una moderna y eficiente flota, nos presentamos orgullosamente como la aerolínea mexicana que más pasajeros transporta y la más grande de Latinoamérica”, dijo Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris.

Por su parte, Raúl Revuelta Musalem, CEO de Grupo Aeroportuario del Pacifico, agregó que tanto Guadalajara, Tijuana y la red de aeropuertos GAP han crecido de la mano de Volaris, siendo un socio estratégico.

"La historia de Airbus con Volaris se remonta a casi 20 años atrás, cuando en marzo de 2006 empezó esta aventura de hacer el transporte aéreo de México más accesible", destacó Laurent Bayer, vicepresidente de Airbus para Latinoamérica y el Caribe.

