El Partido Movimiento Ciudadano en Veracruz presentó un amparo en contra del incremento del 30 por ciento en el costo del pasaje del servicio de transporte público, en la modalidad de urbano, que a finales de enero se aplicó en la ciudad de Xalapa, capital del estado.

El coordinador estatal de dicho instituto político, Luis Carbonell de la Hoz explicó que el recurso legal busca exigir mejores condiciones de seguridad y dignidad para los usuarios y, sobre todo, que el aumento no sea desproporcional.

“El transporte público no es un lujo, es una necesidad, por eso primero condiciones dignas en el transporte público y luego sí hablemos del aumento a las tarifas”, expuso con documento en mano.

Y es que a finales del mes de enero, los transportistas de la ciudad de Xalapa aumentaron el costo del pasaje sin previo aviso oficial, generando malestar general de la ciudadanía en la capital.

Fue horas después cuando el Gobierno del Estado confirmó que había autorizado el incremento, sin embargo líderes sociales y políticos lamentaron que ni siquiera hayan avisado a los usuarios.

En ese sentido, Carbonell de la Hoz consideró como desproporcionado el aumento, pues mientras el salario mínimo creció un 16 por ciento, el pasaje lo hizo en un 30 por ciento.

“Tiene que haber dialogo, reconciliación y un gran acuerdo para que todos los actores de la sociedad estén conformes en las condiciones de seguridad y en la proporcionalidad del aumento de la tarifa”, dijo.

El líder partidista destacó que con este recurso se buscan mejores condiciones de seguridad, porque hay estudiantes que usan tres o cuatro urbanos al día y la medida afecta de manera transcendente el bolsillo de estudiantes, mujeres trabajadoras y madres de familia.

