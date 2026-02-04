Ciudad Juárez.- Luego de las declaraciones del senador por Morena, Adán Augusto López, de que la candidata a la gubernatura y la próxima gobernadora de Chihuahua, sería Andrea Chávez, en la entidad se han alzado las voces en donde se ha dejado claro, que quien decidirá al próximo candidato serán los chihuahuenses.

El presidente municipal de Cuidad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que en Chihuahua mandan los chihuahuenses y no un senador.

“En Chihuahua mandamos los chihuahuenses. Aquí el pueblo manda y la gente es la que va a decidir, no va a decidir un senador que ni siquiera vota en Chihuahua. En Chihuahua mandamos los Chihuahuenses, eso es lo que yo tengo que decir”, afirmó Pérez Cuéllar este día.

Adán Augusto López declaró que la candidata a la gubernatura y la próxima gobernadora de Chihuahua sería Andrea Chávez. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El alcalde juarense afirmó que sí se requiere de un buen gobierno en la entidad, sin embargo, será la gente de esta entidad quien decida.

“Por eso insisto, sí, hace falta un buen gobierno en Chihuahua, pero en Chihuahua mandamos los chihuahuenses, no a un senador de fuera”, agregó.

En ese mismo sentido se inclinó la dirigente de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, quien afirmó que será por medio de una encuesta como la dirigencia estatal elegirá al candidato o candidata a gobernador, es decir, será la gente quien decida y no un senador o no un político de fuera de la entidad.

aov/cr