LA PAZ, BCS.- Un presunto generador de violencia, identificado por autoridades en Baja California Sur como un objetivo prioritario, “El Cholo 40”, tras su captura la semana pasada, fue liberado luego de que un juez determinara no vincularlo a proceso.

El procurador de justicia, Antonio López Rodríguez, aseguró que la detención se realizó con base en mandamientos judiciales vigentes derivados de una investigación iniciada tras un ataque armado en Puerto San Carlos, Comondú, donde fallecieron dos personas y se identificó su participación.

Explicó que a partir de este evento donde dos personas fueron atacadas a balazos se le identificó que participaba como líder en una célula delictiva que había perpetrado hechos violentos en varios puntos del municipio de Comondú.

Lee también Tras asesinato de la tía y prima de Mario Delgado en Colima, gobernadora designa a nuevo secretario de Seguridad; es teniente de la Marina

Calificó como una “sorpresa” la determinación del juez de no vincularlo a proceso, y aseguró que harán un análisis interno para identificar qué ocurrió, si fue por falta de datos de prueba del ministerio público o por falta de apreciación –dijo– de los datos de parte del juez.

Adelantó que apelarán a una segunda instancia para que sea un magistrado quien revise el tema, pues explicó que por los mismos hechos y con los mismos datos de prueba lograron en diciembre de 2025 la vinculación a proceso de otro implicado.

“Con los mismos datos ya nos vincularon a proceso a una persona. No tiene sentido lógico. Estamos analizando la actividad de nuestros agentes del MP. La audiencia se llevó a cabo en Ciudad Constitución y un par de MP de la agencia especializada se trasladaron para allá... Vamos a preparar la apelación para que se revierta esta decisión”, expresó en entrevista.

Lee también Fuerzas federales detienen a “El Sapo” en Aldama, Tamaulipas; está considerado como el principal generador de violencia en el municipio

López Rodríguez reconoció que este caso es de gran impacto social –dijo–; no obstante, aseguró que un fallo adverso no invalida el trabajo de la Procuraduría, y seguirán fortaleciendo la estrategia para recuperar la seguridad en las zonas donde se han registrado estos hechos violentos.

Además, insistió en que la liberación no significa "que el caso esté perdido”.

“No todos los asuntos se ganan, no en todos los casos tenemos sentencias favorables. No todos los juicios se ganan, pero en casi todos los temas que hemos llevado hemos tenido resultados favorables. Este evento es de impacto, por el objetivo y la difusión que le dimos, pero no significa que es un asunto perdido”.

Lee también Reportan explosión en ducto de gasolina de Pemex en Playas de Rosarito, BC; desalojan a decenas de familias

El pasado 28 de enero la PGJE anunció la captura de quien denominó “El Cholo 40”, un objetivo prioritario, al calificar como uno de los generadores de violencia en la entidad, presunto cabecilla de una célula criminal.

El gobernador, Víctor Castro Cosío, participó del anuncio y reconoció el trabajo coordinado desde la mesa de seguridad.

Sobre la liberación, el mandatario añadió que existen otras carpetas de investigación en el ámbito federal, por uso de armas y refirió que “El Cholo 40” contaba también con amparos diversos; sin embargo, afirmó que la Procuraduría deberá mejorar el sustento en las carpetas de investigación.

Lee también Frío no da tregua en Yucatán; suman siete días seguidos con temperaturas por debajo de los 15 grados

“Vamos a continuar trabajando y que la Procuraduría mejore el sustento”, puntualizó.

Desde el año pasado BCS enfrenta una ola de violencia, que se ha agudizado en la zona norte de la entidad, en los municipios de Comondú y Loreto, donde se han registrado balaceras y homicidios, enfrentamientos entre células delincuenciales.

Las autoridades mantienen un despliegue policíaco, incluso con una mayor presencia militar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov