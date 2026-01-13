Más Información
Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco
Cortazar, Gto.- Un hombre y una mujer fueron atacados a balazos a bordo de su camioneta cuando circulaban en la Zona Centro de esta ciudad; en la refriega el conductor chocó con una banda y volcó el vehículo; ambos fallecieron por las lesiones producidas con armas de fuego.
La madrugada de este martes, la pareja transitaba por el bulevar Paseo de la Juventud, frente a una tienda de Bodega Aurrerá, en donde fueron alcanzados por los agresores.
Pasadas las 3:00 de la mañana, unidades de policías y ambulancias acudieron en apoyo de las personas que sufrieron la agresión, pero las víctimas no presentaban signos vitales.
Lee también Robo a gasolinera termina en balacera en Hidalgo; dos delincuentes resultan heridos
El ataque quedó grabado en las cámaras de vigilancia del sector; en el video se constató que la pareja viajaba en una camioneta Cherokee color café por el bulevar Paseo de la Juventud casi esquina con la calle 2 de Abril, en el momento en el que se le empareja una camioneta blanca y les dispara.
Las grabaciones fueron acopiadas por la Fiscalía Regional para integrarlas a la Carpera de Investigación, a efecto de determinar la mecánica del doble homicidio y que contribuyan a la identidad de los responsables.
Los cuerpos se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicadas en la ciudad de Guanajuato, para determinar la causa legal de muerte y proceder a la identificación oficial de las personas privadas de la vida.
aov/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]