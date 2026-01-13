Más Información

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

IMPI entrega marca "Carlos Manzo" a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan; será vigente 10 años

IMPI entrega marca "Carlos Manzo" a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan; será vigente 10 años

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

NFL: Mike Tomlin se despide de los Steelers tras casi dos décadas como Head Coach

NFL: Mike Tomlin se despide de los Steelers tras casi dos décadas como Head Coach

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Cortazar, Gto.- Un hombre y una mujer fueron a bordo de su camioneta cuando circulaban en la Zona Centro de esta ciudad; en la refriega el conductor chocó con una banda y volcó el vehículo; ambos fallecieron por las lesiones producidas con armas de fuego.

La madrugada de este martes, la pareja transitaba por el bulevar Paseo de la Juventud, frente a una tienda de Bodega Aurrerá, en donde fueron alcanzados por los .

Pasadas las 3:00 de la mañana, unidades de policías y ambulancias acudieron en apoyo de las personas que sufrieron la agresión, pero las víctimas no presentaban signos vitales.

Lee también

El ataque quedó grabado en las cámaras de vigilancia del sector; en el video se constató que la pareja viajaba en una camioneta Cherokee color café por el bulevar Paseo de la Juventud casi esquina con la calle 2 de Abril, en el momento en el que se le empareja una camioneta blanca y les dispara.

Las grabaciones fueron acopiadas por la Fiscalía Regional para integrarlas a la Carpera de Investigación, a efecto de determinar la mecánica del y que contribuyan a la identidad de los responsables.

Los cuerpos se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicadas en la ciudad de Guanajuato, para determinar la causa legal de muerte y proceder a la identificación oficial de las personas privadas de la vida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]