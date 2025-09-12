La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no esperan a que la tendencia de violencia los rebasen en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Cajemen, Sonora, por lo que han tomado acuerdo de mayor coordinación ante un incremento en la incidencia en los últimos meses.

Explicó que en Sonora ha disminuido los homicidios en los últimos meses, pero en Cajemen reconoció han incrementado en los últimos dos meses.

En ese sentido, Sheinbaum mencionó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió al Gabinete de Seguridad, así como el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, también tiene en el último mes "se están incrementando un poco los homicidios".

"(...) no solamente es en Ciudad Juárez también en Chihuahua aumentado, pero en este caso nos concentramos en el norte de Chihuahua en Ciudad Juárez. Hablamos con ellos nos dicen qué es lo que están planteando y tomamos acuerdos de mayor coordinación para disminuir el delito y no esperar a que tendencia pues no rebase lo mismo es en el caso de Sonora y particularmente de Cajemen que ha ido aumentando en el último mes y medio un poco los homicidios entonces ahí acordamos mayor coordinación en temas de inteligencia investigación que lleven a detención de presuntos, delincuentes, vinculados con estos homicidios", indicó.

Abundó que trabajan en un programa para jornaleros agrícolas "y porque viene mucha migración no asociada al aumento del delito, sino que genera condiciones de venta de estupefacientes por la sobreexplotación que a veces existe y el uso de metanfetaminas entonces estamos entrando un programa particularmente Cajeme".

