Hermosillo, Sonora.- Un jornalero agrícola requerido por autoridades del estado de Jalisco, por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, fue detenido en la costa de Hermosillo por autoridades de Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que, como resultado de acciones operativas coordinadas con autoridades de otras entidades del país, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un sujeto reclamado por la justicia.

La diligencia judicial fue debidamente ejecutada por elementos ministeriales en la comisaría Miguel Alemán, en Hermosillo, Sonora, donde fue detenido Luis Alberto “N”, de 45 años de edad, de ocupación jornalero, quien contaba con una orden de aprehensión vigente.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados a un feminicidio y un homicidio en grado de tentativa.

Derivado de lo anterior, el hoy detenido fue trasladado a la citada entidad federativa por elementos de la Policía de Investigación del Estado de Jalisco (PDI-Jalisco), con el objeto de ser puesto a disposición de la autoridad judicial requirente, conforme a los protocolos legales aplicables.

La Fiscalía de Sonora reafirmó su compromiso con la colaboración interinstitucional, el cumplimiento de mandamientos judiciales y la procuración de justicia.

aov/cr