Chihuahua.- En el estado de Chihuahua se está solicitando la colaboración de la comunidad, para identificar y localizar a un presunto buscado por autoridades de Guanajuato.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), informó de manera oficial, que en atención a la colaboración interinstitucional, se hace la difusión del retrato hablado para identificar, ubicar y detener al presunto agresor, así como también, conocer si en otros estados de la república.

Retrato del presunto agresor sexual (04/02/2026). Foto: Especial
De acuerdo con el retrato elaborado por peritos de la Fiscalía Especializada en Investigación de losen el Estado de Guanajuato, el individuo de edad aproximada de 35 a 40 años, tiene las siguientes características:

  • Estatura aproximada de 1.80 metros
  • Complexión obesa
  • Tez morena clara
  • Cabello lacio de color negro y poco crecido
  • Cara redonda
  • Mentón con papada
  • Frente amplio
  • Pocas cejas
  • Ojos sumidos grandes y de color café claro
  • Nariz chata y gorda
  • Labios gruesos
  • Orejas medianas y pegadas

En otras señas: se le notaban las líneas de expresión.

