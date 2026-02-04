Más Información
Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo
“Si no hay solución, se para la conducción” Trabajadores del Metro marchan al Zócalo de CDMX; exigen recursos para mantenimiento
Chihuahua.- En el estado de Chihuahua se está solicitando la colaboración de la comunidad, para identificar y localizar a un presunto agresor sexual buscado por autoridades de Guanajuato.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), informó de manera oficial, que en atención a la colaboración interinstitucional, se hace la difusión del retrato hablado para identificar, ubicar y detener al presunto agresor, así como también, conocer si existen más víctimas en otros estados de la república.
Lee también Frío no da tregua en Yucatán; suman siete días seguidos con temperaturas por debajo de los 15 grados
De acuerdo con el retrato elaborado por peritos de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos cometidos en contra de las Mujeres por Razones de Género en el Estado de Guanajuato, el individuo de edad aproximada de 35 a 40 años, tiene las siguientes características:
- Estatura aproximada de 1.80 metros
- Complexión obesa
- Tez morena clara
- Cabello lacio de color negro y poco crecido
- Cara redonda
- Mentón con papada
- Frente amplio
- Pocas cejas
- Ojos sumidos grandes y de color café claro
- Nariz chata y gorda
- Labios gruesos
- Orejas medianas y pegadas
En otras señas: se le notaban las líneas de expresión.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]