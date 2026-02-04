Chihuahua.- En el estado de Chihuahua se está solicitando la colaboración de la comunidad, para identificar y localizar a un presunto agresor sexual buscado por autoridades de Guanajuato.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), informó de manera oficial, que en atención a la colaboración interinstitucional, se hace la difusión del retrato hablado para identificar, ubicar y detener al presunto agresor, así como también, conocer si existen más víctimas en otros estados de la república.

Retrato del presunto agresor sexual (04/02/2026). Foto: Especial

De acuerdo con el retrato elaborado por peritos de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos cometidos en contra de las Mujeres por Razones de Género en el Estado de Guanajuato, el individuo de edad aproximada de 35 a 40 años, tiene las siguientes características:

Estatura aproximada de 1.80 metros

Complexión obesa

Tez morena clara

Cabello lacio de color negro y poco crecido

Cara redonda

Mentón con papada

Frente amplio

Pocas cejas

Ojos sumidos grandes y de color café claro

Nariz chata y gorda

Labios gruesos

Orejas medianas y pegadas

En otras señas: se le notaban las líneas de expresión.

