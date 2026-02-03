Culiacán. - En nuevos hechos de violencia registrados en los municipios de Culiacán y Navolato, dos personas fueron asesinadas a balazos y una tercera fue ingresada a un hospital con herida de bala, por lo que su estado de salud es grave.

Luis Everardo “N”, de 50 años, empleado de un negocio de autolavado ubicado por la calle Grecia en el sector Barrancos, en la parte sur-poniente de Culiacán, fue asesinado de varios disparos por personas desconocidas que llegaron al lugar y sin medir palabra le dispararon en varias ocasiones.

Según los datos aportados, la víctima se encontraba en el interior del negocio, donde se ubican unas rampas para subir las unidades que son llevadas para su lavado, cuando desconocidos ingresaron y le dispararon en varias ocasiones.

En un enfrentamiento entre grupos rivales, en una de las calles de la sindicatura de Villa Juárez, fue encontrado el cuerpo de un joven con vestimenta camuflada y equipo táctico. Se presume que viajaba en una cuatrimoto, la cual quedó abandonada.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas que en la colonia Perfecto Arredondo, muy cerca de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Villa Juárez, civiles armados mantenían enfrentamientos.

Al llegar al lugar encontraron muerto un joven identificado como Ventura “N”, de 25 años, el cual portaba un chaleco táctico balístico, pantalón y playera camuflada y presentaba varios impactos de bala.

En una de las calles del fraccionamiento Lomas de Tamazula, una persona del sexo masculino fue encontrada tirada con lesiones de armas de fuego, por lo que vecinos reportaron los hechos y los cuerpos de auxilio le brindaron ayuda y lo trasladaron a un hospital.

Las autoridades solo conocen que la víctima fue hallada por la avenida Tamazula, de dicho fraccionamiento, sin tener clara su identidad, edad y de lo que le sucedió, ya que este se encuentra delicado de salud.

