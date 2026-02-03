Guanajuato, Gto.- El Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, se rehusó a informar sobre el avance de las investigaciones de la masacre del 25 de enero de 2026 en los campos deportivos de Loma de las Flores, de la ciudad de Salamanca, y tampoco quiso hablar de la detención de tres personas presuntamente implicadas en esos hechos.

Dijo que el tema es tan delicado que no esperen que proporcione información a los periodistas.

“Me preocupa muchísimo ese tema, es trascendente, es muy sensible, altísimamente delicado. Es tan delicado y tan sensible que no esperen que les dé información, no a ustedes. Y les voy a decir por qué, no es en demérito de la labor periodística, sino en mérito de la secrecía a la que estoy obligado”.

Dijo que investigaciones de esta altísima complejidad no son susceptibles de salir alegremente a dar información “sin ton ni son, de forma irresponsable”, atentando contra derechos de víctimas y atentando sobre todo con la secretaría a la que está obligado.

Después de que el miércoles pasado, en un comunicado la Secretaría de Seguridad y Paz del estado anunció la detención de al menos tres personas presuntamente relacionadas con el ataque armado en los campos de fútbol de Loma de Flores, con el saldo de once personas muertas y doce heridas, el fiscal evitó responder al respecto.

“Precisamente habría que preguntarle a la Secretaría de Seguridad al respecto de esa información, porque quien investiga, quien asegura de detenidos es la Fiscalía General del Estado de Guanajuato”, dijo Vázquez Alatriste ante periodista que preguntaban con insistencia sobre la situación jurídica de los detenidos.

Zona de los hechos luego de la masacre en Salamanca (28/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez/ EL UNIVERSAL

-¿No se les puso a disposición estos tres detenidos? -le cuestionó un reportero.

-Sí, pero digo, ellos, esta información, ellos se hacen cargo de su responsabilidad. La fiscalía se mantiene en su visión y en su versión de investigar y de dar cuenta, se los he dicho muchas veces, cuando ya tengamos información en proceso, no esperen y no voy a romper la regla, no esperen, no esperen, no esperen que dé la nota informativa. Cuando concluyamos la primera parte de esta investigación, les voy a dar la información. Se van a sorprender seguramente -señaló el abogado.

-¿Qué pasó con los detenidos?; ¿entonces dónde quedaron? -se le preguntó al fiscal.

-A ver, miren, si quieren les sigo repitiendo lo mismo 20 veces -agregó Vázquez Alatriste.

El fiscal aseveró que no está en condiciones de adelantar hechos y de aceptar resultados, y pidió que confíen en el Ministerio Público. “La investigación va bien. No esperen datos ahorita, no se los voy a dar, no por el hecho de mi investigación, no porque eventualmente y ustedes ejerciendo muy bien su ejercicio periodístico, eventualmente y al informar, de alguna forma podemos dar mensajes innecesarios a la delincuencia. No es por ustedes, es por la delincuencia”.

Vázquez Alatriste enfatizó que la investigación va firme, va bien y que eventualmente van a obtener el éxito que la sociedad merece”.

