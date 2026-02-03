Hermosillo, Sonora.- El Congreso del Estado de Sonora aprobó una reforma legal orientada a fortalecer la autonomía sindical y garantizar la libertad de organización de los trabajadores del servicio público, al armonizar la legislación estatal con la normativa federal vigente en la materia.

Durante la sesión inaugural del segundo periodo ordinario de sesiones, el Pleno avaló el proyecto de decreto que adiciona disposiciones a la Ley del Servicio Civil y a la Ley de Responsabilidades y Sanciones, con el propósito de prevenir y sancionar la intervención indebida de servidores públicos en los procesos internos de los sindicatos.

La iniciativa fue presentada por el diputado Óscar Ortiz Arvayo, del Partido del Trabajo, a nombre de la Comisión de Asuntos del Trabajo, y busca proteger a los trabajadores del Estado frente a posibles actos de injerencia, además de garantizar el respeto a los procedimientos democráticos al interior de las organizaciones sindicales.

Lee también Desaparece familia en Petatlán, Guerrero; elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se unen a la búsqueda

La iniciativa fue presentada por el diputado Óscar Ortiz Arvayo, del Partido del Trabajo, a nombre de la Comisión de Asuntos del Trabajo (03/02/2026). Foto: Especial

Entre los puntos centrales de la reforma destaca el establecimiento de sanciones administrativas graves para las personas servidoras públicas que interfieran en la vida interna de los sindicatos, lo que representa un avance en materia de derechos laborales y transparencia institucional.

La propuesta fue impulsada por los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Solidario y Nueva Alianza Sonora.

Tras su aprobación los legisladores establecieron que con ello se refuerza el estado de derecho y se promueve un servicio público más profesional y respetuoso de la legalidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr