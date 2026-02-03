Chilpancingo.- Una familia fue desaparecida en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero.

Es el padre, la madre y sus dos hijas. La última vez que fueron vista la familia fue el 31 de enero en Petatlán.

De la familia y su desaparición se sabe muy poco. Ni el gobierno de Guerrero, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni los familiares han informado. Tampoco la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas de Guerrero ha emitido las fichas de búsqueda de la familia.

De la desaparición hay dos versiones. Las dos son muy distintas. La primera es que la familia, proveniente de Querétaro, llegó a Petatlán el sábado 31 de enero a vacacionar por el puente largo. Se instalaron y después fueron desaparecidos.

La segunda es que se trata de una familia proveniente de Puebla, que tenía por lo menos tres meses viviendo en la comunidad de Papanoa, en el municipio de Tecpan, pegado a Petatlán; que el padre instaló un taller mecánico y por su buen servicio se había ganado la simpatía de los pobladores.

Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada. El único hecho confirmado es la desaparición.

La mañana del lunes, pobladores de las comunidades de Coyuquilla Norte y Coyuquilla Sur, de Petatlán, y los de las localidades de Santa Rosa de Lima y Papanoa, de Tecpan, se organizaron para salir a buscar a la familia. A la búsqueda luego se integraron soldados del Ejército y la Guardia Nacional.

Los pobladores de estas cuatro comunidades se alertaron porque la noche del sábado sobre la playa en la comunidad de Coyuquilla Sur hallaron el cadáver de una mujer que, según la descripción de los pobladores, contaba entre 35 y 40 años.

Hasta la tarde del martes, la mujer no ha sido identificada, ni tampoco se ha confirmado que forme parte de la familia desaparecida. Lo único que se sabe, según los pobladores, es que la mujer no es lugareña.

Tras ese hallazgo, los comisarios de las comunidades de Coyuquilla Sur, Coyuquilla Norte, Santa Rosa de Lima y Papanoa, convocaron a la población para buscar a la familia.

El lunes, los pobladores buscaron a la familia por la franja de playa, en huertas de mangos, coco y en las partes altas de las comunidades. Durante la jornada de búsqueda, cerca de un desagüe de aguas, hallaron el cadáver de un hombre en estado de descomposición.

El lugar de este hallazgo, está muy cerca de la playa donde fue hallado el cadáver de la mujer la noche del sábado.

Al igual que el cadáver de la mujer hallado la noche del sábado, este último tampoco ha sido identificado ni tampoco se ha confirmado si forma parte de la familia desaparecida.

