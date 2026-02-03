Hermosillo, Sonora.- El acceso a los juzgados del Poder Judicial del Estado, ubicados en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1, fue bloqueado la mañana de este martes por integrantes del colectivo "Todos Somos Uno", quienes denunciaron presuntas irregularidades en la actuación de jueces y en el desarrollo de procesos penales.

La manifestación fue encabezada por familiares de personas que se encuentran bajo proceso legal, quienes señalaron una constante dilación en la programación de audiencias, así como el uso recurrente de la prisión preventiva justificada como medida cautelar, situación que, aseguraron, ha generado una severa sobrepoblación en los centros penitenciarios.

En representación del colectivo, Laura Valencia afirmó que los juzgadores están privilegiando la aplicación de la prisión preventiva, pese a que la ley contempla otras 13 medidas cautelares.

Señaló que esta práctica vulnera el principio de presunción de inocencia y afecta gravemente a las personas imputadas y a sus familias.

“Habiendo 14 medidas cautelares solamente se están rigiendo por la número 14, que es prisión preventiva justificada. Muchos pierden sus trabajos, sus oportunidades".

Denuncian irregularidades en centros penitenciarios de Sonora (03/02/2026). Foto: Especial

"El Cereso tiene un cupo de 2 mil 500 personas y actualmente hay más de 7 mil; las audiencias tardan hasta seis meses”, expresó la vocera.

Valencia también cuestionó la preparación y capacidad de la mayoría de los jueces para conducir los procedimientos conforme a derecho, al considerar que existe falta de experiencia y conocimiento en la resolución de los casos.

Acusó que policías junto con ministerios públicos avalados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora están sembrando droga y armas a los detenidos para reportar más trabajo y los jueces sentencian si un debido proceso.

Son más de 150 personas las que integran el colectivo que tiene miedo salir a manifestarse por las represalias en contra de sus detenidos, quienes después de más de un año podrían ser sentenciados culpables, siendo inocentes, lamentó.

El bloqueo se mantuvo por un lapso aproximado de cuatro horas.

